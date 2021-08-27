На Соборной в ДТП погиб водитель

В результате погиб 45-летний водитель автомобиля Опель. Водитель и пассажир другого автомобиля получили телесные повреждения.
На месте происшествия работала полиция, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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