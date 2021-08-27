На Соборной в ДТП погиб водитель 4 сентября, около 19.30, на улице Соборной в пгт Хотинь Сумского района столкнулись автомобили Опель Кадет и Нива.

В результате погиб 45-летний водитель автомобиля Опель. Водитель и пассажир другого автомобиля получили телесные повреждения. На месте происшествия работала полиция, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.