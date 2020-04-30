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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Відкрито реєстрацію на безкоштовний онлайн тренінг для підприємиць на Сумщині

У рамках спільного проєкту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Міжнародної організації праці (МОП)«Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні» оголошується набірна безкоштовний онлайн тренінг для жінок-підприємиць, представниць мікро-, малого та середнього бізнесу (МСБ)у Сумській області.

Навчальна програма спрямована на отримання знань і розвиток навичок ведення бізнесу за допомогою інструментів інтернет-торгівлі. Навчальна програма сприятиме подоланню наслідків, пов’язаних із пандемією COVID-19 у ринковому середовищі.

Хто може взяти участь?

Підприємиці, які провадять власний бізнес, власниці та керівниці малого та середнього бізнесу, які проживають на території Сумської області.

Навчання проходитиме три дні (з 14.00 до 18.00) в онлайн форматі (через Zoom) з 25 по 27 жовтня 2021 року.

Навчанням заплановано охопити наступні теми:

- Оцінка бізнес-моделі та здатності прийняти багатоканальну стратегію продажів та перейти на електронну комерцію(клієнти та типи поведінки в магазинах, тип товару (товарів), бренд та його позиціонування на ринку, обслуговування клієнтів);

- Просування товарів та послуг (стимулювання збуту, стимулювання споживачів, стимулювання торгівлі, прямий маркетинг, маркетинг подій);

- Національні та міжнародні платформи онлайн продажів для МСБ, їх сильні та слабкі сторони;

- Системи доставки, що працюють в Україні. Як їх використовувати для ведення бізнесу та які переваги;

- Система обробки цифрових платежів.

До викладання запрошені досвідчені практики в сфері бізнесу:

- Руслан БЕЛЬТЮКОВ – досвід у сфері управління понад 20 років, пройшов шлях від рекламного агента до директора рекламного холдингу (8 підприємств);

- Олександр БІЛОУС – бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Львівському центрі розвитку малого бізнесу.

Зареєструватися на тренінги можна до 12:00 години 1 жовтня 2021 року за посиланням.

Деталі за телефоном: +380 98 746 9497 та електронною поштою sten.oleh@gmail.com.

Дізнайтеся більше про проєкт МОП та ПРООН «Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні».

МОП та ПРООН прагнуть стимулювати стале відновлення рівня життя населення, яке постраждало від кризи COVID-19 в Україні, сприяючи та підтримуючи розширення економічних можливостей для жінок як через покращення загальної інституційної бази, так і через створення конкретних умов для реалізації таких можливостей.

Экономика Предприниматели
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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