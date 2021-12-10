В Сумах майданят предприниматели (трансляция)

Сумские предприниматели приняли участие во всеукраинской акции «Save ФОП». Около 50 человек собрались 7 февраля в обед на главной площади города.
Светлана Иченская, руководитель Союза предпринимателей Сумской области, призвала людей ехать на акцию протеста в Киев, пишет Суспільне.
Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади...
Сегодня, 21 декабря, под на пл. Независимости митинговали бывшие работники «Сумского НПО», которым завод задолжал около 200 млн грн зарплаты....
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14 декабря – митинг по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС....
У управления Нацполиции Сумской области и Сумской областной прокуратуры митингуют....