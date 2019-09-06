У програмі святкування Дня міста відбулися зміни

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4 вересня
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Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!» (буде онлайн)
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Сумська обласна філармонія
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10:00
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Покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні
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по завершенню сесії
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Урочисте покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку
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сквер ім. І. Г. Харитоненка
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по завершенню покладання Героям Небесної Сотні
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Студентський фестиваль «Суми – місто, що єднає»
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вул. Петропавлівська –вул. Героїв Сумщини–МЦ «Романтика»
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по завершенню покладання до Харитоненка
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Фестиваль підприємництва «Бізнес та Родина – єдине ціле»
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сквер Т. Г Шевченка
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12:00-15:00
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Фінальний етап проекту «Слобожаночка»
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біля Альтанки
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10:00-16:00
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Бліцтурнір з шахів
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сквер ім. Т. Г.Шевченка
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10:00
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Виставка робіт випускників художньої школи ім. М.Г. Лисенка «Місто, яке я люблю!»
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сквер ім. І. Г. Харитоненка
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11:00
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Бібліо-стрім «Корінням стародавні Суми серцем молоді»
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сквер ім. І. Г. Харитоненка
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11:00
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Соціально-культурний проект «Найкращому місту – наша любов!»
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Альтанка
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11:00-14:00
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Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва педагогів, вихованців і батьків закладів дошкільної та позашкільної освіти, творчих спілок міста
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вул. Соборна
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11:00
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Арт-проект «Казкова країна»:
– - живі скульптури,
– - ростові ляльки,
– - розважальна програма для дітей
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сквер ім. І. Г. Харитоненка
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11.30
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Фестиваль вуличної їжі
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пл. Театральна
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з 13:00
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Загальноміська бібліотечна краєзнавча акція «Рідному місту – з любов’ю»
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бібліотечний вуличний простір в мікрорайонах міста
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13:00
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Показ колекції одягу «Folk drive» (ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі "Прорив легкої промисловості", номінація «Етно»)
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сквер ім. Т.Г. Шевченка
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14:00
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Показ колекції одягу "Opinio" за картинами сумської художниці Світлани Качуровської (ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі "Прорив легкої промисловості", номінація "Фентезі")
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сквер ім. Т.Г. Шевченка
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14:00
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Проєкт від «Своє»
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Трибуна парк
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15:00
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Дитяча розважальний захід «Фестиваль фарб»
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дитячий парк «Казка»
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16:00-19:00
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Урочиста вечеря
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17:00
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Культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста»
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вул. Соборна – центральні вулиці, дворики міста
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17:00-23:00
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Свято «Ми – сумчани!»
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Роменський мікрорайон
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18:00
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5 вересня
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Святковий концерт за участю зірок естради
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майдан Незалежності
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20.00
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