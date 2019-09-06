У програмі святкування Дня міста відбулися зміни Сумська мерія трохи змінила програму святкування до Дня міста 4 вересня.

4 вересня Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!» (буде онлайн) Сумська обласна філармонія 10:00 Покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні по завершенню сесії Урочисте покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку сквер ім. І. Г. Харитоненка по завершенню покладання Героям Небесної Сотні Студентський фестиваль «Суми – місто, що єднає» вул. Петропавлівська –вул. Героїв Сумщини–МЦ «Романтика» по завершенню покладання до Харитоненка Фестиваль підприємництва «Бізнес та Родина – єдине ціле» сквер Т. Г Шевченка 12:00-15:00 Фінальний етап проекту «Слобожаночка» біля Альтанки 10:00-16:00 Бліцтурнір з шахів сквер ім. Т. Г.Шевченка 10:00 Виставка робіт випускників художньої школи ім. М.Г. Лисенка «Місто, яке я люблю!» сквер ім. І. Г. Харитоненка 11:00 Бібліо-стрім «Корінням стародавні Суми серцем молоді» сквер ім. І. Г. Харитоненка 11:00 Соціально-культурний проект «Найкращому місту – наша любов!» Альтанка 11:00-14:00 Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва педагогів, вихованців і батьків закладів дошкільної та позашкільної освіти, творчих спілок міста вул. Соборна 11:00 Арт-проект «Казкова країна»: – - живі скульптури, – - ростові ляльки, – - розважальна програма для дітей сквер ім. І. Г. Харитоненка 11.30 Фестиваль вуличної їжі пл. Театральна з 13:00 Загальноміська бібліотечна краєзнавча акція «Рідному місту – з любов’ю» бібліотечний вуличний простір в мікрорайонах міста 13:00 Показ колекції одягу «Folk drive» (ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі "Прорив легкої промисловості", номінація «Етно») сквер ім. Т.Г. Шевченка 14:00 Показ колекції одягу "Opinio" за картинами сумської художниці Світлани Качуровської (ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі "Прорив легкої промисловості", номінація "Фентезі") сквер ім. Т.Г. Шевченка 14:00 Проєкт від «Своє» Трибуна парк 15:00 Дитяча розважальний захід «Фестиваль фарб» дитячий парк «Казка» 16:00-19:00 Урочиста вечеря 17:00 Культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста» вул. Соборна – центральні вулиці, дворики міста 17:00-23:00 Свято «Ми – сумчани!» Роменський мікрорайон 18:00 5 вересня Святковий концерт за участю зірок естради майдан Незалежності 20.00