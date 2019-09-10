Сумчан запрошують взяти участь у фестивалі «Бізнес і родина – єдине ціле»

Фестиваль орієнтований на співпрацю з кращими представниками малого та середнього бізнесу міста, а також області.

Так, на заході кожен підприємець матиме можливість гідно презентувати свій бренд в локаціях Алея «Створено на Сумщині» (товари та послуги створені на Сумщині); Алея «Професій» (організація майстер-класів, виставок-продажу, дегустацій продукції, тощо за участю підприємців); фудкорт; фотозони; дитяча галявина (майстер-класи, ігри, анімація).

Для участі необхідно зареєструватися до 31 серпня, вартість участі безкоштовна, місце для розміщення презентаційної локації – не більше 2 м на 1 м, підключення до електромережі – 600 грн для одного учасника (в разі необідності).

Найкращі підприємці міста, відповідно, будуть відзначені під час концертної програми.

Дата проведення – 4 вересня. Місце проведення – сквер ім. Т. Г. Шевченка. Час – 11:00 – 20:00.

Детальніше за тел.: (066)7096177 (Катерина ТУМАНОВА, координатор проєкту), або (066)7014138 (Тетяна КУПРІЙЧУК, куратор проєкту).