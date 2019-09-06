Сумские статистики подготовились ко Дню города Ежегодно в первую субботу сентября отмечается годовщина со дня основания города Сумы. В этом году городу исполняется 369 лет (по другим сведениям всего 366).

Сегодня в областном центре проживает 258 тыс. человек. Средний возраст населения составляет 41,5 лет.

В течение 2020 года в Сумах родилось 1703 ребенка, а в первом полугодии текущего года появилось на свет 730 младенцев. Сейчас каждый шестой сумчанин - это дети в возрасте до 17 лет. Для детей в городе функционирует 44 детских сада и 43 дневных общеобразовательных учебных заведения, среди которых 40 коммунальных учреждений Сумского городского совета, государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени И. Харитоненко», а также две частные гимназии.

Хозяйственную деятельность в Сумах осуществляет более 17 тыс. субъектов хозяйствования, из которых 3,2 тыс. - это юридические лица, остальные - физические лица-предприниматели.

В 2020 году сдано в эксплуатацию 345 новых квартир. Средняя общая площадь одной новой построенной квартиры - 79,6 кв.м.