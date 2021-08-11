Выпускница сумского вуза выиграла «серебро» чемпионата мира В чешском Нове-Место продолжается чемпионат мира по летнему биатлону.

Сегодня, 27 августа, на старт вышли взрослые спортсмены. Финал женского суперспринта пришлось проводить в пока самых сложных погодных условиях – сильный дождь и еще более сильный ветер – гремучая смесь для летнего биатлона, пишет biathlon.com.ua.

Наиболее убедительно среди украинок выглядела выпускница СумГУ Юлия Джима. С первого же рубежа она вошла в группу лидеров, из которой не выпадала по ходу гонки. А после четвертой стрельбы, когда шедшие впереди представительницы RBU Ирина Казакевич и Виктория Васнецова отработали с двумя-тремя кругами штрафа, Юля ограничилась одним промахом и отправилась на дистанцию последнего круга впереди всех соперниц!

Правда, за спиной Джимы была лидер сборной Чехии Маркета Давидова, для которой трасса в Нове-Место – родная, изученная до каждого сантиметра. И через пару сотен метров чешка вышла вперед и до финиша это минимальное преимущество не отдала. Юлия Джима принесла Украине серебро, заработав всего два круга штрафа – лучший результат по точности в гонке! Поздравляем, Юля!

Дарье Блашко, к сожалению, не удалось подтвердить результат топ-10, добытый в квалификации. Хотя на четвертую стрельбу Даша пришла как раз десятой, но еще два промаха в заключительной стойке отбросили нашу спортсменку на 18-е место.

Елена Билосюк и Ольга Абрамова финишировали по соседству на 25-й и 26-й позициях. Наконец, глуховчанка Анна Кривонос отметилась лучшей в команде скорострельностью, но при этом на огневых рубежах оставила незакрытыми восемь мишеней. Как следствие – 29-е место.

Впрочем, у всех наших девушек будет шанс улучшить настроение себе и болельщикам в спринте и гонке преследования, которые пройдут в субботу и воскресенье.

Супер-спринт (финал). Женщины

1. Маркета Давидова (1+0+1+1) 22:43,5

2. Юлия Джима (0+0+1+1) +2,9

3. Ирина Казакевич (0+0+2+3) +6,6

...

18. Дарья Блашко (0+2+0+2) +1:12,5

25. Елена Билосюк (1+1+1+2) +1:56,4

26. Ольга Абрамова (1+0+1+1) +1:58,2

29. Анна Кривонос (2+1+3+2) +2:45,0