Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины Сегодня, 28 сентября, чемпионат Украины по летнему биатлону продолжился в Чернигове смешанной эстафетой.

Под первым номером стартовала команда Сумской области-1. Они же в итоге и стали победителями. С начальных метров дистанции Анна Кривонос захватила лидерство и, отстрелявшись чисто на первой лёжке, ушла первой. За ней вслед отправились Любовь Кипяченкова, представляющая Харьковскую область, и Валерия Дмитренко, выступающая за Черниговскую-1, пишет biathlon.com.ua.

В том же порядке девушки пришли на свою вторую стрельбу. И Анна Кривонос вновь отлично справилась, укрепив лидерство. Её примеру последовала Лера. А вот Любе пришлось заехать на два штрафных круга.

После первой передачи ситуация немного изменилась. Вперёд уже вырвалась команда Черниговской области-1 - Кристина Дмитренко смогла чисто отстреляться и с запасом по времени ушла со стрельбища. У нашей Евы Мартыненко вначале не прошёл габарит, она немного занервничала, но двумя дополнительными патронами закрыла все мишени.

После передачи эстафеты парням Черниговская-1 продолжала лидировать, так как Кристина Дмитренко перед этим отлично прошла и стойку. Сумская-1 и команда Харькова шли второй и третьей. Но при этом наметилась борьба Тернопольской и Харьковской областей за третье призовое место.

На третьем этапе эстафеты блестяще себя проявил наш Роман Боровик. Если на передаче его отставание от лидера было почти полторы минуты, то за две точных стрельбы он смог его сократить до 15 секунд. Максим Заровный (Черниговская-1) в то время был вынужден использовать два дополнительных патрона на стойке. Юрий Крикончук, который вывел свою команду на третью позицию, использовал всего один запасной патрон - на стрельбе стоя. Команда Харьковской области на тот момент уже боролась только за четвёртую позицию и 4-ой в итоге и финишировала.

На последнем этапе нас ждала увлекательная борьба между командами Тернопольской и Черниговской областей за «серебро» и «бронзу». Наш Дмитрий Грущак ещё на первом своем круге обошёл других участников и, несмотря на то, что на каждой стрельбе заходил на один штрафной круг, никого к себе уже не подпустил, принеся команде Сумская-1 «золото».

А вот Олег Лысенко, упустив вначале лидерство, видимо, не смог в дальнейшем справиться с эмоциями. Руслан Бригадир, дважды отстрелявшись с одним промахом и одним дополнительным патроном, максимально приблизился ко второму месту и буквально на последнем круге обошёл Олега. Соответственно, серебро выиграла команда Тернопольской области, а бронза досталась команде Черниговская-1.

Представители основной сборной Украины (за исключением Анны Кривонос) в данной гонке не участвовали.

Завтра соревнования чемпионата Украины будут завершать гонки на лыжероллерах с массовым стартом.

Смешанная эстафета

1. Сумская обл.-1 1:10:28,6

Анна Кривонос (0+0) 17:26,9

Ева Мартыненко (0+0) 19:47,5

Роман Боровик (0+0) 15:34,3

Дмитрий Грущак (1+1) 17:38,1

2. Тернопольская обл. +43,9

Таттяна Тарасюк (0+0) 19:17,4

Ольга Славская (0+0) 20:05,3

Юрий Крикончук (0+0) 16:41,8

Руслан Бригадир (0+0) 15:07,9

3. Черниговская обл.-1 +1:11,3

Валерия Дмитренко (0+0) 17:51,8

Кристина Дмитренко (0+0) 17:58,3

Максим Заровный (0+0) 16:51,8

Олег Лысенко (1+2) 18:57,9