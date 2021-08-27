Сумская биатлонистка выиграла чемпионат Украины

В мужской гонке первым на дистанцию отправился сумчанин Богдан Цымбал, который выиграл вчера спринт. В 7 секундах после него – лидер сборной Дмитрий Пидручный, а также глуховчанин Денис Насыко. На первой стрельбе Дима и Денис ошиблись по одному разу, в то время как Богдан попал 5 из 5, пишет biathlon.com.ua.
На втором огневом рубеже Пидручному удалось закрыть все мишени и вырваться в лидеры, так как Цымбал не попал трижды, выпав из числа претендентов на медали.
Тем временем уроженец Сумщины Артем Тищенко, стартовавший пятым, прошел обе лежки на "0" и подобрался к призовым местам. А отстрелявшись идеально и на стрельбе стоя, завоевал уверенное серебро.
Тарас Лесюк со стартового 6-ого места поднялся в призовую тройку, допустив три промаха суммарно.
Отметим также прорыв сумчанина Антона Дудченко - с 13-ого места в спринте он ворвался в четверку лучших, став вторым участником гонки, которому покорились все 20 мишеней.
Как и днём ранее, в топ-6 смог пробиться только один представитель не основной сборной - Денис Насыко.
Преследование. Мужчины
1. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) 32:39,2
2. Артем Тищенко (0+0+0+0) +20,6
3. Тарас Лесюк (0+1+1+1) +1:01,5
4. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:12,8
5. Руслан Ткаленко (0+0+4+1) +1:22,3
6. Денис Насыко (1+1+2+3) +1:28,1
Гонка преследования у женщин смогла порадовать зрителей интригой до самой финишной черты.
Призеры спринта Дарья Блашко и глуховчанка Анна Кривонос на первой лежке промахнулись по разу, а Ирина Петренко, как и сумчанка Вита Семеренко, поразили все 5 мишеней, что дало возможность Вите включиться в борьбу за медали.
И уже к экватору гонки окончательно определилась тройка лидеров: Дарья Блашко, Ирина Петренко и Вита Семеренко. Именно в такой последовательности спортсменки подошли к первой стойке. Но там Даше не покорилась одна мишень, в то время как Ира "отпулемётила" безошибочно. Ее примеру последовала и Вита, отправившись на дистанцию вслед также без штрафа.
На заключительную стрельбу Петренко и Семеренко прибыли одновременно и, также одновременно чисто отстрелявшись, отправились на финишный круг. Но в процессе его прохождения сил оказалось побольше у более опытной Виты и именно она пересекла первой финишную черту.
Вслед за Ирой, финишировавшей второй, разыгралась увлекательная борьба за призовую позицию между Дарьей Блашко и Аллой Гиленко, представляющей сборную Молдовы. Заметим, что результаты Аллы не учитываются в финальном протоколе, поэтому бронза в любом случае за Дарьей.
Вчерашняя именинница и призёр спринта Анна Кривонос сегодня стала четвертой, уроженка Сум Настя Меркушина с четвертого стартового места опустилась на пятое, а замкнула шестерку лидеров также представительница основы Екатерина Бех.
Абсолютным снайпером гонки стала Ирина Петренко - 20 из 20.
Преследование. Женщины
1. Вита Семеренко (0+1+0+0) 29:51,8
2. Ирина Петренко (0+0+0+0) +8,7
3. Дарья Блашко (1+0+1+1) +1:08,8
4. Анна Кривонос (1+1+0+1) +1:58,1
5. Анастасия Меркушина (0+3+0+1) +2:10,3
6. Екатерина Бех (3+2+0+1) +3:24,9
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