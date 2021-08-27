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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:52115

Сумская биатлонистка выиграла чемпионат Украины

Сегодня, 26 сентября, на чемпионате Украины по летнему биатлону, проходящем в Чернигове, прошли гонки преследования.

В мужской гонке первым на дистанцию отправился сумчанин Богдан Цымбал, который выиграл вчера спринт. В 7 секундах после него – лидер сборной Дмитрий Пидручный, а также глуховчанин Денис Насыко. На первой стрельбе Дима и Денис ошиблись по одному разу, в то время как Богдан попал 5 из 5, пишет biathlon.com.ua.

На втором огневом рубеже Пидручному удалось закрыть все мишени и вырваться в лидеры, так как Цымбал не попал трижды, выпав из числа претендентов на медали.

Тем временем уроженец Сумщины Артем Тищенко, стартовавший пятым, прошел обе лежки на "0" и подобрался к призовым местам. А отстрелявшись идеально и на стрельбе стоя, завоевал уверенное серебро.

Тарас Лесюк со стартового 6-ого места поднялся в призовую тройку, допустив три промаха суммарно.

Отметим также прорыв сумчанина Антона Дудченко - с 13-ого места в спринте он ворвался в четверку лучших, став вторым участником гонки, которому покорились все 20 мишеней.

Как и днём ранее, в топ-6 смог пробиться только один представитель не основной сборной - Денис Насыко.

Преследование. Мужчины

1.  Дмитрий Пидручный (1+0+0+1)  32:39,2

2.  Артем Тищенко (0+0+0+0)  +20,6

3.  Тарас Лесюк (0+1+1+1)  +1:01,5

4.  Антон Дудченко (0+0+0+0)  +1:12,8

5.  Руслан Ткаленко (0+0+4+1)  +1:22,3

6.  Денис Насыко (1+1+2+3)  +1:28,1

Гонка преследования у женщин смогла порадовать зрителей интригой до самой финишной черты.

Призеры спринта Дарья Блашко и глуховчанка Анна Кривонос на первой лежке промахнулись по разу, а Ирина Петренко, как и сумчанка Вита Семеренко, поразили все 5 мишеней, что дало возможность Вите включиться в борьбу за медали.

И уже к экватору гонки окончательно определилась тройка лидеров: Дарья Блашко, Ирина Петренко и Вита Семеренко. Именно в такой последовательности спортсменки подошли к первой стойке. Но там Даше не покорилась одна мишень, в то время как Ира "отпулемётила" безошибочно. Ее примеру последовала и Вита, отправившись на дистанцию вслед также без штрафа.

На заключительную стрельбу Петренко и Семеренко прибыли одновременно и, также одновременно чисто отстрелявшись, отправились на финишный круг. Но в процессе его прохождения сил оказалось побольше у более опытной Виты и именно она пересекла первой финишную черту.

Вслед за Ирой, финишировавшей второй, разыгралась увлекательная борьба за призовую позицию между Дарьей Блашко и Аллой Гиленко, представляющей сборную Молдовы. Заметим, что результаты Аллы не учитываются в финальном протоколе, поэтому бронза в любом случае за Дарьей.

Вчерашняя именинница и призёр спринта Анна Кривонос сегодня стала четвертой, уроженка Сум Настя Меркушина с четвертого стартового места опустилась на пятое, а замкнула шестерку лидеров также представительница основы Екатерина Бех.

Абсолютным снайпером гонки стала Ирина Петренко - 20 из 20.

Преследование. Женщины

1.  Вита Семеренко (0+1+0+0)  29:51,8

2.  Ирина Петренко (0+0+0+0)  +8,7

3.  Дарья Блашко (1+0+1+1)  +1:08,8

4.  Анна Кривонос (1+1+0+1)  +1:58,1

5.  Анастасия Меркушина (0+3+0+1)  +2:10,3

6.  Екатерина Бех (3+2+0+1)  +3:24,9

Спорт Вита Семеренко Летний биатлон
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