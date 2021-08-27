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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:55277

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 25 сентября, в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону.

Хотя погода не очень-то напоминала летнюю - прохладно и моросил дождик. В этих условиях многие спортсменки ошибались на огневом рубеже. Без промахов в спринте удалось обойтись только двум участницам из трёх десятков финишировавших. Одна из них - победительница соревнования Дарья Блашко. Ирина Петренко, вернувшаяся «в строй» после рождения ребёнка, показала также отменные результаты и с одним промахом стала второй. А сегодняшняя именинница глуховчанка Анна Кривонос сделала себе подарок в виде бронзы, пишет biathlon.com.ua.

Вся шестерка лучших в этой гонке - представительницы основной сборной. Уроженка Сум Анастасия Меркушина, сумчанки Валентина и Вита Семеренко дружно расположились в «цветочной зоне». Причем Вита - даже не смотря на три незакрытых мишени.

Спринт. Женщины

1.  Дарья Блашко (0+0)  21:36,8

2.  Ирина Петренко (0+1)  +23,2

3.  Анна Кривонос (0+1)  +38,2

4.  Анастасия Меркушина (1+0)  +38,4

5.  Валя Семеренко (1+1)  +51,8

6.  Вита Семеренко (1+2)  +53,5

В мужском спринте, как и у женщин, в первой шестёрке расположились представители основной сборной команды Украины. За одним исключением - на третьей ступеньке пьедестала разместился глуховчанин Денис Насыко из команды Б.

Места выше него завоевали сумчанин Богдан Цымбал и лидер сборной Дмитрий Пидручный, которые именно в таком порядке друг за другом и стартовали, и также дружно прибыли на финиш, допустив по одному промаху в гонке. С небольшим отличием - Богдан единственный раз ошибся в лежке, а Дмитрий - на стрельбе стоя.

Артем Прима, Тарас Лесюк и уроженец Сумщины Артем Тищенко составили коллегам по команде компанию в «цветах». А еще один уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, ещё один представитель основы, стал 7-ым.

Спринт. Мужчины

1.  Богдан Цымбал (1+0)  24:45,7

2.  Дмитрий Пидручный (0+1)  +6,6

3.  Денис Насыко (0+1)  +14,4

4.  Артем Прима (1+1)  +45,2

5.  Тарас Лесюк (0+2)  +46,7

6.  Артем Тищенко (0+1)  +54,7

Завтра на ЛЧУ пройдут гонки преследования: как у мужчин, так и у женщин.

Спорт Летний биатлон
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