Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Хотя погода не очень-то напоминала летнюю - прохладно и моросил дождик. В этих условиях многие спортсменки ошибались на огневом рубеже. Без промахов в спринте удалось обойтись только двум участницам из трёх десятков финишировавших. Одна из них - победительница соревнования Дарья Блашко. Ирина Петренко, вернувшаяся «в строй» после рождения ребёнка, показала также отменные результаты и с одним промахом стала второй. А сегодняшняя именинница глуховчанка Анна Кривонос сделала себе подарок в виде бронзы, пишет biathlon.com.ua.
Вся шестерка лучших в этой гонке - представительницы основной сборной. Уроженка Сум Анастасия Меркушина, сумчанки Валентина и Вита Семеренко дружно расположились в «цветочной зоне». Причем Вита - даже не смотря на три незакрытых мишени.
Спринт. Женщины
1. Дарья Блашко (0+0) 21:36,8
2. Ирина Петренко (0+1) +23,2
3. Анна Кривонос (0+1) +38,2
4. Анастасия Меркушина (1+0) +38,4
5. Валя Семеренко (1+1) +51,8
6. Вита Семеренко (1+2) +53,5
В мужском спринте, как и у женщин, в первой шестёрке расположились представители основной сборной команды Украины. За одним исключением - на третьей ступеньке пьедестала разместился глуховчанин Денис Насыко из команды Б.
Места выше него завоевали сумчанин Богдан Цымбал и лидер сборной Дмитрий Пидручный, которые именно в таком порядке друг за другом и стартовали, и также дружно прибыли на финиш, допустив по одному промаху в гонке. С небольшим отличием - Богдан единственный раз ошибся в лежке, а Дмитрий - на стрельбе стоя.
Артем Прима, Тарас Лесюк и уроженец Сумщины Артем Тищенко составили коллегам по команде компанию в «цветах». А еще один уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, ещё один представитель основы, стал 7-ым.
Спринт. Мужчины
1. Богдан Цымбал (1+0) 24:45,7
2. Дмитрий Пидручный (0+1) +6,6
3. Денис Насыко (0+1) +14,4
4. Артем Прима (1+1) +45,2
5. Тарас Лесюк (0+2) +46,7
6. Артем Тищенко (0+1) +54,7
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