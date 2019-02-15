Олимпийская чемпионка из Сум отстрелялась без промахов на Кубке мира Очередным этапом Кубка мира по биатлону была спринтерская гонка среди женщин. Лучший результат среди спортсменок Украины показала сумчанка Валентина Семиренко.

Валентина Семеренко наконец-то провела гонку, которую может занести себе в актив этого сезона. В спринте на этапе Кубка мира в немецком Обергофе олимпийская чемпионка при сильном ветре сумела «чисто» пройти все огневые рубежи и в итоге финишировать на 13-й позиции. Это лучший результат для украинок в гонке и для Валентины в текущем сезоне.

Выпускница СумДУ Юлия Джима, напротив, показывает лидерское время на лыжне, но промахивается на стрельбище. Сегодня она допустила три промаха и в итоге стала 21-й.