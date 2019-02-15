Олимпийская чемпионка из Сум отстрелялась без промахов на Кубке мира

Валентина Семеренко наконец-то провела гонку, которую может занести себе в актив этого сезона. В спринте на этапе Кубка мира в немецком Обергофе олимпийская чемпионка при сильном ветре сумела «чисто» пройти все огневые рубежи и в итоге финишировать на 13-й позиции. Это лучший результат для украинок в гонке и для Валентины в текущем сезоне.
Выпускница СумДУ Юлия Джима, напротив, показывает лидерское время на лыжне, но промахивается на стрельбище. Сегодня она допустила три промаха и в итоге стала 21-й.
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