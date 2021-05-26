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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Глуховский завод обезвредил 1257 центнеров опасных отходов

В марте 2020 года во время плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства ЗАО «Глуховский завод «Электропанель» работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области было выявлено хранения большого объема гальванического шлама.

В ходе мероприятия экоконтроля было установлено, что гальванический цех завода не работал уже около 10 лет, все оборудование давно демонтировано, а единственное, что напоминало о производстве - 125,718 тонн опасных промышленных отходов. Следует отметить, что согласно законодательству, на производствах разрешено временно (не более года) хранить гальваношламы, а потом его обязательно нужно передавать для обезвреживания предприятию-лицензиату.

Поскольку ЗАО «Глуховский завод «Электропанель» нарушил все допустимые сроки хранения гальванических отходов на своей территории, что создавало опасность для окружающей среды и состояния здоровья людей, должностных лиц завода было привлечено к административной ответственности и выдано предписание по устранению выявленных нарушений.

Летом 2020 года с целью контроля выполнения предписания экоинспекторы провели внеплановую проверку ЗАО «Глуховский завод «Электропанель». Оказалось, что на тот момент завод заключил договор со специализированным предприятием для проведения работ по сбору, перевозке и хранению гальваношлама и с целью дальнейшей его утилизации. Однако, несмотря на это, опасные промышленные отходы продолжали храниться в Глухове. За невыполнение предписания Госэкоинспекции в Сумской области на ответственное лицо был составлен протокол в соответствии с ст.188-5 КУоАП. Впрочем, руководство завода заверило, что намерено передать все отходы на утилизацию, но не укладывается в сроки из-за больших объемов работ, требующих значительных финансовых затрат. В связи с этим, инспекцией было выдано новое предписание.

И вот наконец, ЗАО «Глуховский завод «Электропанель» отчитался о полном выполнении предписания. Экоинспекторам были предоставлены акты приема-передачи, согласно которым полный объем отходов гальванического шлама передан специализированному предприятию ООО ЭКО ТЕРА, которое согласно информации с официального сайта Миндовкилля, включено в Лицензионный реестр (Перечень лицензиатов на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами).

Поэтому, выполнив предписание Госэкоинспекции, субъект хозяйствования лишил глуховчан длительного опасного соседства с промышленными отходами.

Право Госэкоинспекция
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