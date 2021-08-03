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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:48296

Завтра у Сумах пройде забіг в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ»

28 серпня відбудеться тематичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Україну!» (м. Суми, озеро Чеха, старт в районі тенісних кортів).

Проведення забігу – це традиція щорічного вшанування пам’яті полеглих у гібридній війні. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас. Захід є виявом подяки військовослужбовцям та їх сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.

Основні завдання заходу – вшанувати пам’ять загиблих воїнів АТО/ООС, сприяти патріотичному вихованню молоді, формувати культуру вшанування захисників своєї країни. Кожен учасник пробіжить дистанцію із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України.

 
На захід зареєструвалося 280 учасників.
 
8.30 – 9.40 – реєстрація учасників,
10.00 – 10.30 – проведення забігу (пропонована дистанція – 3 км),
10.30 – нагородження учасників.
 
 
 
Спорт Забег Легкая атлетика
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