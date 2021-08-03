Завтра у Сумах пройде забіг в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ»

Проведення забігу – це традиція щорічного вшанування пам’яті полеглих у гібридній війні. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас. Захід є виявом подяки військовослужбовцям та їх сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.

Основні завдання заходу – вшанувати пам’ять загиблих воїнів АТО/ООС, сприяти патріотичному вихованню молоді, формувати культуру вшанування захисників своєї країни. Кожен учасник пробіжить дистанцію із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України.