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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 18 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 23 августа в Сумской области 79 138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 18 человек (Конотоп - 4, Кролевецкий р-н - 1, Лебедин - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 5, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1352 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 248 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Лебедин - 1, Сумы - 5, Сумской р-н - 3).

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Общество Коронавирус
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