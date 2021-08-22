В Сумах спасатели освободили водителя из искореженного в ДТП авто (видео) 22 августа в 16:01 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи во время дорожно-транспортного происшествия на ул. Героев Крут в г. Сумы.

Звонили свидетели аварии, которые сообщили, что столкнулись маршрутное такси с легковушкой.

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и работники оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Как было установлено, в помощи нуждался водитель автомобиля Opel Vectra, которого зажало деформированными конструкциями авто.

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину из легковушки и на носилках перенесли в автомобиль «скорой». Медработники отправили его в больницу.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители.