В Сумах спасатели освободили водителя из искореженного в ДТП авто (видео)

Звонили свидетели аварии, которые сообщили, что столкнулись маршрутное такси с легковушкой.
На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и работники оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Как было установлено, в помощи нуждался водитель автомобиля Opel Vectra, которого зажало деформированными конструкциями авто.
Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину из легковушки и на носилках перенесли в автомобиль «скорой». Медработники отправили его в больницу.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители.
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