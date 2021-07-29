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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской теннисист выиграл турнир в Харькове

17-22 августа в Харькове проходил теннисный турнир Kharkiv City Cup by Elina Svitolina U-10.

Воспитанник сумской Теннисной академии Святослав Бундин в парном разряде вместе c Егором Романютой (Киев) стал победителем турнира. В личном разряде наш теннисист дошел до полуфинала.

Спорт Теннис
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