В Сумах умерла заведующая отделения детской больницы

Ее жизнь оборвалась 17 августа. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.
Якубенко Татьяна Владимировна родилась 03.07.1952 года в с. Кировское Тимовского района Сахалинской области в семье военного офицера. Росла и училась на Ивано-Франковщине.
В 1975 году закончила Донецкий медицинский институт и получила специальность врача-педиатра.
Свою трудовую деятельность начала в городской больнице № 27 г. Донецк на должности врача-педиатра поликлинического отделения.
С 1986 года работала в должности заведующей педиатрическим отделением, а с 1989 г. - в должности заместителя главного врача по поликлиническом раздела работы г. Донецк.
С 2015 года Якубенко Татьяна Владимировна продолжила свою трудовую деятельность В КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», и была назначена на должность заведующей консультативно-диагностического отделения № 2 КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Сумского городского совета.
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