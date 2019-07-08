У Сумському театрі відкривають новий сезон Урочисте відкриття нового 89-го театрального сезону. 30-річчю Незалежності України присвячується...

До відзначення ювілейної дати колектив щепкінців готує велику концертну програму «Ти у серці моїм, Україно!» за участю митців мистецтв театру.

На глядачів очікує яскраве пісенне і хореографічне видовище, у якому візьме участь ціле гроно народних та заслужених артистів України, лауреатів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, театральна молодь.

Основу програми склали кращі твори національної та європейської класики, естрадного та театрального мистецтва.

Місце проведення: Велика сцена

Урочисте відкриття 89-го театрального сезону.

Концерт майстрів мистецтв Національного театру імені М.С. Щепкіна

Диригент – заслужена артистка України Людмила Стичук;

Головний хормейстер – Тетяна Ластовецька;

Хормейстер – заслужений працівник культури України Катерина Докукіна

Балетмейстер-постановник – Сергій Великодний

І відділення

1. Михайло Віятик. Фантазії на тему українських пісень. Виконує оркестр. Диригент – заслужена артистка України Людмила Стичук.

2. Семен Гулак-Артемовський. Фрагмент з опери «Запорожець за Дунаєм». Виконують заслужена артистка України Марія Грищенко, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Вікторія Морозова, Анастасія Старосельська, Артем Кнопік, артисти хору та артисти балету.

3. Георгій Майборода. Арія Йолан з опери «Милана». Виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Тетяна Ластовецька.

4. Рябов Олексій Рябов. Дует Хіврі та Дячка з вистави «Сорочинський ярмарок». Виконують заслужена артистка України Наталія Нерянова та Віталій Панченко.

5. Микола Гоголь, Василь Соловйов-Сєдой. Фрагмент з балету «Тарас Бульба». Виконує Владислав Божок.

6. Діно Фекаріс, Глорія Гейнор «I will Survive». Виконує заслужений працівник культури України Катерина Докукіна.

7. Українська лемківська пісня «Под Облачком». Виконують лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів Максим Шолох та Тетяна Ластовецька.

8. Анатолій Кос-Анатольський «Ой, піду я межи гори». Виконує заслужена артистка України Марія Грищенко.

9. Ігор Шамо «Дніпровський вальс». Виконують заслужені артисти України Марія Грищенко та Наталія Нерянова, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів Вікторія Морозова, Тетяна Ластовецька та артисти балету.

10. Ігор Шамо «Де ти тепер», пісня з кінофільму «Капітан корабля». Виконують заслужений працівник культури України Катерина Докукіна та лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Тетяна Ластовецька.

11. Віктор Захарченко, Тарас Шевченко «Вітре буйний». Виконує Катерина Саченко, артисти хору та артисти-вокалісти.

12. Зекінья Абреу «Tico Tico no Fuba». Виконує оркестр.

13. Леонард Бернстайн «Блюз. Променад.Мамба.» фрагмент з мюзиклу «Вестсайдська історія». Виконують артисти балету. Диригент – заслужена артистка України Людмила Стичук.

ІІ відділення

1. Михайло Попелюк, Андрій Демиденко «Мамина любов». Виконує заслужений артист України Леонід Матвієнко.

2. Олександр Білаш, Дмитро Павличко «Два кольори». Виконує заслужений артист України Леонід Матвієнко.

3. Леонід Попернацький, Микола Юдін «Перший пролісок». Виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Максим Шолох.

4. «Присвята театру». Автор і виконавець – народна артистка України Євгенія Серебрякова.

5. Мелена Ернман «Голос». Виконують заслужені артисти України Марія Грищенко, Нонна Жулева, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів Тетяна Ластовецька, Максим Шолох, артист Артем Кнопік.

6. Хореографічна композиція «Я до тебе». Виконують артисти балету Дар'я Купальна та Сергій Єрошкін.

7. Володимир Вермінський «Птаха». Виконує Артем Кнопік.

8. Леонід Попернацький, Микола Юдін «Місто моє». Виконує заслужений артист України Леонід Матвієнко.

9. Пісня з репертуару гурту Тік «Так! Я люблю Україну». Виконує Олександр Михайлов.

10. Пісня з репертуару гурту Go-A «Соловей». Виконують заслужений працівник культури України Катерина Докукіна, Олена Висоцька, Люта Люта, Катерина Дорошко.

11. Альона Совраненко, Олександр Шкуркін «Вільна». Виконують Анастасія Старосельська та Анастасія Леміш.

12. Хореографічна композиція “Жіноцтво”. Виконують артисти балету.

13. Павло Мрежук, Вадим Крищенко «Я України син». Виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Максим Шолох.

14. Тарас Петриненко «Україна». Виконують лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів Максим Шолох, Тетяна Ластовецька, артист Олександр Михайлов.

Ведучі: Юрій Кулик та Світлана Кулик.