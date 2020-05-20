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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:34113

Лебединский хлебозавод обвиняет сумской Нацкорпус в вымогательстве и шантаже

Лебединский хлебозавод обвиняет сумской центр "Национального корпуса" в вымогательстве и шантаже и угрозах остановить работу завода.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на сюжет на телеканале ICTV.

Так, журналисты выяснили, что на Лебединский хлебозавод регулярно начали наведываться государственные органы с проверками, каждый раз находя поводы для выписки штрафа в 49 тысяч гривен. По словам директора хлебозавода Александра Марченко, за полгода Госпродпотребслужба выписала уже 10 таких штрафов. По мнению директора, они специально ставят условия, которые невозможно выполнить, чтобы иметь повод наложить штраф,

Интересно, что представителей Госпродпотребслужбы сопровождают представители "Нацкорпуса", которые обращаются с безосновательной агрессии, в духе 90-х годов. При этом правоохранители присутствовали при этих атаках, но не предпринимают никаких действий.

По словам главы комиссии промышленности Лебединского городского совета Игоря Будника, депутаты собрали подписи, обратились к губернатору Сумской области. Ведь, по мнению городских депутатов, проверки Госпродпотребслужбы Лебединского хлебозавода проводятся слишком часто, с участием одних и тех же сотрудников и носят необъективный и заказной характер. Ведь предприятие работает с 1966 года, имеет 70 сотрудников, и ни разу на качество продукции не было нареканий.

Оказалось, что дальнейшая работа хлебозавода имеет свою цену: по словам директора завода, назвал его представитель местной ячейки "Нацкорпуса" Денис Сокур, который требовал 100 тысяч долларов, обещая, что в этом случае атаки на завод прекратятся.

"Сокур Денис у меня лично требовал 100 тысяч долларов — написал сумму на телефоне. Сказал, если вы исправите эти недостатки, мы больше с вами не увидимся", — рассказывает директор хлебозавода Александр Марченко.

Фамилия Дениса Сокур регулярно появляется в местных новостях - в негативном смысле. В частности, он систематически врывается на сессии городского совета и устраивает скандалы и даже драки.

Также на террор со стороны местного "Нацкорпуса" во главе с Денисом Сокуром жалуются междугородные перевозчики, с которыми они работают по той же схеме — проверки и вымогательства взяток. По словам перевозчиков, рэкетиры даже прибегают к откровенно криминальных методов — режут шины, жгут автобусы и угрожают расправой.

Местные предприниматели рассказывают, что Сокур и его ребята — это часть группы под руководством сумчанина Сергея Семенникова. В эту группу входят представители "Нацкорпусу", а также — работники государственных структур. Официально Семенникова является безработным, но имеет автомобили премиум-класса, живет в загородном имении и даже держит волков как домашних любимцев. Он женат на внучке бывшего председателя Сумского облсовета, и праздновал день рождения в дорогом ресторане Сум в окружении представителей криминального мира и представителей правоохранительных органов.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила аналогичную организацию в Харьковской области: местные молодчики под прикрытием "Национального корпуса" занимались рэкетом местного бизнеса. А им способствовали должностные лица коммунальных предприятий Харьковщины.

Глава "Нацкорпусу" Андрей Белецкий заявил, что действия правоохранителей являются заказными и пообещал в случае доказательства вины самостоятельно наказать нарушителей дисциплины.

Журналисты программы обратились с запросами в СБУ и Офис Генпрокурора с просьбой разобраться в ситуации и защитить местных предпринимателей, которые создают рабочие места и платят налоги.

Право Лебединский хлебзвод Нацкорпус
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