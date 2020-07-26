Сумчане снова жалуются на смрад, а службы бездействуют

Сумчанин Дмитрий Майданюк написал в соцсети:
"15-08-2021 21-30
Знову ВОНЬ НЕРЕАЛЬНА в 12-му мкрн. Служба 15-80 відправляє в МЧС, МЧС
каже звертатись до поліції... А далі що? До лікарів і на цвинтар?"
В ответ представительница экоинспекции Наталья Ступич попросила его...
определить откуда дует ветер.
Другие сумчане вчера также подтвердили наличие вони:
"Воняет в центре города", - написала Светлана Яцкевич
"Що це в нашому місті відбувається? Я теж вчора ввечері почула цей
їдкий запах, закрила вікна, так як починається нестерпний кашель. Уже
з’ясували, хто палить це сміття і де. Чому наша міська влада така
бездіяльна?", - поинтересовалась Лидия Счастливцева
"На Интернационалистов воняет ужасно", - рассказала Тетяна Гордиенко
"На Гамалія теж, тхне",- заверила Светлана Авдеева
"Таке наче газом смердить...на Роменській", - пожаловалась Татьяна Штриккер
"Сегодня воняло еще сильнее, наверное это результат работы комиссии",
- подытожил Vlad Cepech.
Напомним: на прошлой неделе заседала рабочая группа по этому вопросу, обещали искать источник вони. Однако сегодня во время аппаратного совещания этот вопрос даже не поднимался…
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