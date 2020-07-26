Сумчане снова жалуются на смрад, а службы бездействуют Сумчане продолжают жаловаться на смрад по ночам, власти только заседают...

Сумчанин Дмитрий Майданюк написал в соцсети:

"15-08-2021 21-30

Знову ВОНЬ НЕРЕАЛЬНА в 12-му мкрн. Служба 15-80 відправляє в МЧС, МЧС

каже звертатись до поліції... А далі що? До лікарів і на цвинтар?"

В ответ представительница экоинспекции Наталья Ступич попросила его...

определить откуда дует ветер.

Другие сумчане вчера также подтвердили наличие вони:

"Воняет в центре города", - написала Светлана Яцкевич

"Що це в нашому місті відбувається? Я теж вчора ввечері почула цей

їдкий запах, закрила вікна, так як починається нестерпний кашель. Уже

з’ясували, хто палить це сміття і де. Чому наша міська влада така

бездіяльна?", - поинтересовалась Лидия Счастливцева

"На Интернационалистов воняет ужасно", - рассказала Тетяна Гордиенко

"На Гамалія теж, тхне",- заверила Светлана Авдеева

"Таке наче газом смердить...на Роменській", - пожаловалась Татьяна Штриккер

"Сегодня воняло еще сильнее, наверное это результат работы комиссии",

- подытожил Vlad Cepech.

Напомним: на прошлой неделе заседала рабочая группа по этому вопросу, обещали искать источник вони. Однако сегодня во время аппаратного совещания этот вопрос даже не поднимался…