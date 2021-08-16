В Сумах в аварию попала маршрутка

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
Около 8 утра 15 августа патрульные получили сообщение о ДТП на улице Юнаковской. Там, по словам заявительницы, женщина с признаками...
В течение выходных дней в городе Ромны, Ахтырском, Сумском и Шосткинском районах произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых травмированы люди....
13 августа, около 18 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы....
12 августа, около 19.00, произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке ул. Черниговской и ул. Горького....
12 августа, около 9:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской....