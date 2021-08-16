Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:2460

Зеленый полигон не мог быть причиной вони в Сумах (аудио)

Госэкоинспекция в Сумской области по результатам проведенной проверки КП "Паркинг", обслуживающего площадку растительных остатков и опавшей листвы, предполагает, что именно возгорания на ней ощущали жители 9-12 микрорайонов.

Зеленый полигон не мог быть причиной загрязнения воздуха в этих микрорайонах - такого мнения придерживаются экологи, общественность и представители КП.

Об итогах проверки, её оценках и влиянии загрязнения воздуха на здоровье сумчан говорили в программе "По сути" Украинского радио.

Гости программы: Олег Славгородский, руководитель КП "Паркинг", Наталья Новак -  специалистка по связям с общественностью и СМИ экологической инспекции в Сумской области, Дмитрий Лазненко, доцент кафедры экологии СумГУ, Владимир Ведмедев - представитель движения урбанистов, Сергей Шевченко - эколог, доктор философии, доцент СумГУ. Ведущий программы: Борис Майоров.

Спорт Вонь Загрязнение воздуха Зеленый полигон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах горел «зеленый полигон»
23.09.2021 09:42

В Сумах горел «зеленый полигон»

Государственная экологическая инспекция в Сумской области с целью контроля выполнения ранее выданных предписаний осуществила внеплановую проверку КП «Паркинг» Сумского городского...

Истинные причины смрада в Сумах до сих пор неизвестны (аудио)
10.09.2021 13:37

Истинные причины смрада в Сумах до сих пор неизвестны (аудио)

Уже несколько месяцев жители Сум страдают от сильного зловония, распространяющегося ночью. Ситуация оказалась несколько серьезной, что была создана специальная комиссия,...

В Сумах определили, что воняло сумчанам в 12-м микрорайоне целое лето
09.09.2021 22:16

В Сумах определили, что воняло сумчанам в 12-м микрорайоне целое лето

Временная городская комиссия, которая изучала задымления нескольких микрорайонов Сум, закончила свою работу....

Сумской воздух в июле был переполнен пылью, диоксидом азота и формальдегидом
29.08.2021 10:35

Сумской воздух в июле был переполнен пылью, диоксидом азота и формальдегидом

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...

Сумчане снова жалуются на смрад, а службы бездействуют
16.08.2021 17:12

Сумчане снова жалуются на смрад, а службы бездействуют

Сумчане продолжают жаловаться на смрад по ночам, власти только заседают......

Новости

На Сумщине 9 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 08:54
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего 13-летнего парня
Сегодня 14:42
Зеленый полигон не мог быть причиной вони в Сумах (аудио)
Сегодня 14:24
В Конотопе во время ликвидации возгорания в квартире пожарные спасли мужчину
Сегодня 13:55
Судебное заседание по делу директора сумского водоканала перенесли более чем на месяц
Сегодня 13:42
Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины
Сегодня 13:36
Управление по делам лиц с инвалидностью и социального обслуживания граждан в Сумах ответит на вопросы
Сегодня 12:40
Сумские гимнастки покорили Львов
Сегодня 12:24
Осторожно: в курятине из Польши обнаружена сальмонелла
Сегодня 11:59
Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:49
На Сумщине будут судить автомобилиста за вождение в нетрезвом виде и попытку подкупа патрульных
Сегодня 11:12
Сумские депутаты соберутся на сессию завтра
Сегодня 11:10
view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.