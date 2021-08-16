Зеленый полигон не мог быть причиной вони в Сумах (аудио)

Зеленый полигон не мог быть причиной загрязнения воздуха в этих микрорайонах - такого мнения придерживаются экологи, общественность и представители КП.
Об итогах проверки, её оценках и влиянии загрязнения воздуха на здоровье сумчан говорили в программе "По сути" Украинского радио.
Гости программы: Олег Славгородский, руководитель КП "Паркинг", Наталья Новак - специалистка по связям с общественностью и СМИ экологической инспекции в Сумской области, Дмитрий Лазненко, доцент кафедры экологии СумГУ, Владимир Ведмедев - представитель движения урбанистов, Сергей Шевченко - эколог, доктор философии, доцент СумГУ. Ведущий программы: Борис Майоров.
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