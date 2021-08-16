Зеленый полигон не мог быть причиной вони в Сумах (аудио) Госэкоинспекция в Сумской области по результатам проведенной проверки КП "Паркинг", обслуживающего площадку растительных остатков и опавшей листвы, предполагает, что именно возгорания на ней ощущали жители 9-12 микрорайонов.

Зеленый полигон не мог быть причиной загрязнения воздуха в этих микрорайонах - такого мнения придерживаются экологи, общественность и представители КП.

Об итогах проверки, её оценках и влиянии загрязнения воздуха на здоровье сумчан говорили в программе "По сути" Украинского радио.

Гости программы: Олег Славгородский, руководитель КП "Паркинг", Наталья Новак - специалистка по связям с общественностью и СМИ экологической инспекции в Сумской области, Дмитрий Лазненко, доцент кафедры экологии СумГУ, Владимир Ведмедев - представитель движения урбанистов, Сергей Шевченко - эколог, доктор философии, доцент СумГУ. Ведущий программы: Борис Майоров.