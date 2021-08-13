Истинные причины смрада в Сумах до сих пор неизвестны (аудио)

Каковы же итоги работы этой комиссии, найдены ли виновные и будут ли они наказаны?
Об этом рассказывается в радиопередаче "По сути" Украинского радио.
Гости программы: Владимир Ведмедев - представитель движения урбанистов, Наталья Новак - главная специалистка по связям с общественностью и СМИ Государственной экологической инспекции, Александр Мороз - представитель областного центра профилактики болезней МОЗ, Михаил Бондаренко - первый заместитель мэра Сум.
Ведущий программы: Борис Майоров.
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