Истинные причины смрада в Сумах до сих пор неизвестны (аудио) Уже несколько месяцев жители Сум страдают от сильного зловония, распространяющегося ночью. Ситуация оказалась несколько серьезной, что была создана специальная комиссия, которая разыскивала очаг этого смрада.

Каковы же итоги работы этой комиссии, найдены ли виновные и будут ли они наказаны?

Об этом рассказывается в радиопередаче "По сути" Украинского радио.

Гости программы: Владимир Ведмедев - представитель движения урбанистов, Наталья Новак - главная специалистка по связям с общественностью и СМИ Государственной экологической инспекции, Александр Мороз - представитель областного центра профилактики болезней МОЗ, Михаил Бондаренко - первый заместитель мэра Сум.

Ведущий программы: Борис Майоров.