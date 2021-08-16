Сумські рятувальники побували у дитсадку 16 серпня працівники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели профілактичну бесіду з вихованцями Садівського закладу дошкільної освіти «Тополька».

Під час проведення заходу рятувальники звернули увагу дітей на правила безпечної поведінки в закладі. Також, була зосереджена увага на основних правилах поведінки при виявлені вибухонебезпечних предметів, правилах безпечної поведінки при використанні електрообладнаня та правилах поведінки під час відпочинку поблизу водойм. Наступним пунктом бесіди, фахівці служби порятунку продемонстрували алгоритм дій під час виникнення надзвичайних ситуацій та правила користування вогнегасниками.

Дітям розповіли про пожежі, які найчастіше виникають з найпоширеніших причин. Згадали номери телефонів пожежної та інших екстрених служб. Рятувальники продемонстрували учням навчальні фільми про правила безпеки при виявлені вибухонебезпечних предметів, порядок дій у разі пожежі, про правила відпочинку поблизу водойм. Наостанок всім присутнім на заході було роздано листівки з переліком основних правил безпеки життєдіяльності.

Як стверджують педагоги такі заходи є вкрай важливими оскільки інформація, яку отримують діти зараз в подальшому може зберегти їм життя. Зустріч подарувала всім позитивні емоції та незабутні враження.