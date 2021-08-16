Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:06311

Сумські рятувальники побували у дитсадку

16 серпня працівники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели профілактичну бесіду з вихованцями Садівського закладу дошкільної освіти «Тополька».

Під час проведення заходу рятувальники звернули увагу дітей на правила безпечної поведінки в закладі. Також, була зосереджена увага на основних правилах поведінки при виявлені вибухонебезпечних предметів, правилах безпечної поведінки при використанні електрообладнаня та правилах поведінки під час відпочинку поблизу водойм. Наступним пунктом бесіди, фахівці служби порятунку продемонстрували алгоритм дій під час виникнення надзвичайних ситуацій та правила користування вогнегасниками.

Дітям розповіли про пожежі, які найчастіше виникають з найпоширеніших причин. Згадали номери телефонів пожежної та інших екстрених служб. Рятувальники продемонстрували учням навчальні фільми про правила безпеки при виявлені вибухонебезпечних предметів, порядок дій у разі пожежі, про правила відпочинку поблизу водойм. Наостанок всім присутнім на заході було роздано листівки з переліком основних правил безпеки життєдіяльності.

Як стверджують педагоги такі заходи є вкрай важливими оскільки інформація, яку отримують діти зараз в подальшому може зберегти їм життя. Зустріч подарувала всім позитивні емоції та незабутні враження.

Общество ГСЧС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди по місцям збирання та зберігання врожаю на території Сумського району
Вчера 17:31

Рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди по місцям збирання та зберігання врожаю на території Сумського району

Співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області продовжують проводити профілактичні рейди у...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий
Вчера 10:25

За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий

В результате пожаров один человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий и 3 единицы автотракторной техники....

На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
13.08.2021 09:58

На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 13 по 14 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...

Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции
11.08.2021 16:00

Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции

В течение 10 августа сводным отрядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям численностью 100 человек проведены работы на территории Северной...

До Дня Незалежності України та Державного прапору України сумські рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки
11.08.2021 08:01

До Дня Незалежності України та Державного прапору України сумські рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки

З метою забезпечення пожежної безпеки місць, що будуть задіяні для проведення святкових заходів до Дня Незалежності України та Державного прапора...

Новости

Еще 28 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:38
В Сумах умер легенда мирового спорта Владимир Голубничий
Вчера 16:01
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
Вчера 15:21
Сборная Украины с конотопчанкой в составе стала четвертой на чемпионате Европы
Сегодня 14:46
В Сумах уже повесили флаг на самый высокий флагшток
Сегодня 14:41
В Сумах прогнозируют дожди и грозы
Сегодня 14:06
Сколько жители Сумщины будут платить за электроэнергию?
Сегодня 13:58
В каком состоянии баскетбольные площадки в Сумах (видео)
Сегодня 13:43
Сниженный тариф на электроэнергию зафиксировали до средины 2022 года
Сегодня 13:18
Департамент соцзащиты завтра ответит на актуальные вопросы сумчан
Сегодня 13:06
В Ахтырке столкнулись легковушка и мотоцикл: один травмированный
Сегодня 12:31
Сумы будут прощаться с Владимиром Голубничим 19 августа
Сегодня 12:12
view counter

Статьи

Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
Сегодня 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
Вчера 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.