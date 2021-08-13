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В Сумской ОГА заметили смог в Сумах

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время аппаратного совещания сообщил, что в облгосадминистрацию поступают многочисленные обращения по поводу загрязнения воздуха в г. Сумы.

Этот вопрос не решается годами, ответственных нет, а люди продолжают страдать от вони.

«Поступают обращения от жителей Химгородка, 9-го и 12-го микрорайонов, центра Сум. Ситуация достаточно сложная. Загрязнение воздуха люди связывают и с деятельностью ПАО «Сумыхимпром», и со сжиганием отходов и опавших листьев. Необходимо находить ответственных и устранять эту проблему», – отметил Дмитрий Живицкий.

Как сообщила исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики Ирина Кашпур, на сегодняшний день в области еще не введена полноценная система мониторинга атмосферного воздуха, которая бы в режиме реального времени фиксировала и передавала данные о состоянии загрязнения воздуха. И именно обращения граждан являются хотя и субъективным, но индикатором состояния этой проблемы.

«В течение года в облгосадминистрацию, Государственную экологическую инспекцию в Сумской области и Сумской городской совет поступило 171 обращение, 85 из них касалось загрязнения воздуха в г. Сумы. Больше всего обращений по этому вопросу было в августе. Кроме того, шквал возмущения граждан можно было наблюдать в социальных сетях. Загрязнение воздуха люди связывают с деятельностью ПАО «Сумыхимпром», – рассказала Ирина Кашпур. – Дело в том, что наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха Сумским областным центром по гидрометеорологии проводится в определенные часы, а в выходные и праздничные дни не проводится вообще. И субъекты хозяйствования знают об этом, поэтому могут производить выбросы тогда, когда мониторинг не проводится».

Дмитрий Живицкий подчеркнул, что необходимо разработать четкий план мер по постоянному мониторингу состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Будем вносить изменения в областную программу и выделять софинансирование из областного бюджета на улучшение мониторинга, но основную часть работы должны делать органы местного самоуправления. Они должны поднимать эти вопросы и их решать, а не мы, – подчеркнул глава облгосадминистрации. – Ведь в городе три-четыре месяца невозможно открыть окно, а городские власти ничего не делают. Вопросы по теплоснабжению, загрязнению воздуха, водоснабжению в городе Сумы почему-то должна решать областная государственная администрация».

Были названы во время аппаратного совещания и другие возможные загрязнители воздуха.

Так, заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Александр Уваров рассказал, что на земельном участке, который находится напротив дома по ул. Героев Крут, 60/4 и граничащий со строительной площадкой ООО «Топаз», обнаружены свалки отходов разнообразного происхождения, которые могут быть вероятным источником неприятного запаха, что создает дискомфорт для местных жителей. На сегодняшний день вопрос ликвидации несанкционированных свалок отходов не решен.

Кроме того, в течение июля – августа на КП «Паркинг» Сумского городского совета, то есть «зеленом полигоне», Главным управлением ГСЧС в Сумской области было ликвидировано 8 пожаров, в сентябре 2 и в октябре 1. В частности, по «зеленому полигону» даже были привлечены к ответственности должностные лица. Но размер штрафа – 1700 грн.

Заслушав представителей Государственной экологической инспекции в Сумской области, Дмитрий Живицкий подчеркнул, что его удивляет, что ни власти Сумы, ни экологи не могут даже установить источники загрязнения воздуха, не то, что решить вопрос.

«У нас все хорошо, ответственных нет, но людям в городе дышать нечем», - констатировал Дмитрий Живицкий.

Общество Вонь Смог
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