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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах определили, что воняло сумчанам в 12-м микрорайоне целое лето

Временная городская комиссия, которая изучала задымления нескольких микрорайонов Сум, закончила свою работу.

Речь идет о задымлении, которое продолжалось в течение нескольких летних месяцев и наблюдалось вечером и ночью. Комиссия пришла к выводу, что горела стихийная свалка вблизи 12-го микрорайона, на ликвидацию которой надо полмиллиона гривен, пишет Суспільне.

Оксана Суворова живет в Сумах в районе улицы Прокофьева.

«Поскольку лето было очень жарким, днем невозможно было окна открывать. Мы открывали их ночью, чтобы хоть какая-то прохлада заходила, но уже вечером ощущался неприятный запах, и он мне химическим казался. Однажды я проснулась около 4-х утра и задыхалась, просто задыхалась. И начала уже утром звонить во все службы, куда только могла дозвониться», - рассказывает женщина.

По ее словам, это была суббота, 28 августа, выходной, и никто из контролирующих служб не ответил. В понедельник она обратилась письменно.

«Я получила 3 письма: городской совет мне ответил, ответила экологическая инспекция и отдел экологической инспекции нашего городского совета о том, что они создали комиссию, которая работает», - говорит Оксана Суворова.

По словам пресс-секретаря государственной экоинспекции области, они не имеют приборов, которые измеряли бы качество воздуха в жилых кварталах.

«Нашим положением предусмотрено, что мы имеем право отбирать пробы атмосферного воздуха для лабораторного контроля только со стационарных и передвижных источников выбросов. То есть это должен быть либо определенный цех, или производство. К сожалению, никто из граждан не смог предоставить название предприятия, которое могло загрязнять атмосферный воздух в г. Сумы№, - говорит пресс-секретарь госэкоинспекции Сумской области Наталья Ступич.

Из экоинспекции переадресовывают к Госпродпотребслужбе, а оттуда, ссылаясь на статью 28 Закона «Об охране атмосферного воздуха» снова в Государственную экологическую инспекцию.

«В соответствии с положением о Главном управлении Госпродпотребслужбы, у нас прописан контроль за факторами безопасности среды жизнедеятельности, однако, санитарные правила охраны атмосферного воздуха приостановлены еще с 31 июля 2014 года», - сказал начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

Виктор Пархоменко работает в киевской негосударственной экологической организации, проживает в 12-м микрорайоне, сам страдал от вечерней вони.

«Относительно того, кто смотрит, по закону об атмосферном воздухе указано, что это должна быть санэпидемстанция и другие станции, контролирующие загрязнения атмосферного воздуха. Дописано, что это могут быть и лаборатории разные, имеющих различные согласования по ГОСТу Украины. В частности, наша сумская санэпидемстанция и другие учреждения, в которых есть оборудование», - говорит эколог ОО «Украинская природоохранная группа» Виктор Пархоменко.

В ответах из горсовета, которые получила Оксана Суворова, говорится, что источник задымления находится в районе улицы Интернационалистов. По указанному месту журналисты нашли пепелище.

Это свалка, которая расположен между строительством домов и новым детсадом в 12-м микрорайоне.

Местная жительница Наталья, проживающая в доме, откуда видно пустырь, который горел, по мнению комиссии, говорит, что это скорее костры бездомных, чем настоящая причина вони.

«Дымный запах из Токарей, а очень часто выбросы «Химпрома» ощущаются. А здесь маленький костер бездомные зажгли, ничего такого не было, это мало что. Я живу на 16-м этаже, там видно задымленность больше в Токарях», - говорит женщина.

Глава временной комиссии по расследованию ухудшение качества воздуха на территории Сумской громады Михаил Бондаренко говорит о выводах.

«Вблизи 12-го микрорайона, где строится детский сад, обнаружили стихийную свалку, где есть остатки и органических остатков, и остатков химического происхождения. Было выжигание кабелей и шин автомобилей. Поэтому поданы соответствующие документы на дополнительное финансирование мероприятий по обезвреживанию стихийной свалки. Строительная компания к этой свалке никакого отношения не имеет», - говорит первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко.

По словам Михаила Бондаренко, чтобы убрать свалку, необходимо около полумиллиона гривен. Точную сумму рассчитывают в департаменте инфраструктуры.

Общество Вонь Загрязнение воздуха
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