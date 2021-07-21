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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58302

Сумские чиновники пока не нашли источник загрязнения воздуха в 9-12-м микрорайонах

В Сумах собралась временная комиссия по рассмотрению обращений граждан относительно загрязнения атмосферного воздуха в Сумах.

Комиссия создана распоряжением городского головы с целью изучения состояния и установления возможного источника загрязнения атмосферного воздуха, учитывая обращения граждан относительно загрязнения атмосферного воздуха, поступивших в исполнительные органы городского совета в период с 27 июля по 5 августа.

Вопрос касается выявления источника неприятного запаха, на которое в течение последних недель жалуются жители 9-12-го микрорайонов.

Согласно жалоб, в большинстве случаев резкий химический запах чувствуется ночью, с 22:00 до 6:00.

В состав временной комиссии вошли представители структурных подразделений исполнительного комитета городского совета, ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области, Государственной экологической инспекции в Сумской области, ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней» Министерства здравоохранения Украины.

Как отметил первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко, который согласно распоряжению главы Сум, возглавил временную комиссию, - он и начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров, обследовали территорию в районе Василевка и ул. Поддубного (Воеводина). В результате обследования никаких возгораний или задымления обнаружено не было. Чиновник отметил, что проверки продолжатся.

По итогам совещания члены комиссии решили проводить постоянный мониторинг данной ситуации с привлечением ответственных структурных подразделений, органов государственной власти и представителей правоохранительных органов.

Общество Вонь Загрязнение воздуха
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