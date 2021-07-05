Умер советник губернатора Сумщины

Коллектив Сумской облгосадминистрации выражает соболезнования родным и близким внештатного советника главы облгосадминистрации, старшего преподавателя кафедры строительного производства Сумского национального аграрного университета Александра Ивановича Теличенко по поводу его внезапной смерти.
Александр Теличенко был мудрым и умным человеком, профессионалом своего дела. Сумщина потеряла квалифицированного преподавателя, ученого.
Светлая память Александру Ивановичу, искренние соболезнования его родным и близким.
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