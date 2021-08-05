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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:16142

Суд наказал преступников, которых Сумская СБУ разоблачила на изготовлении и контрабанде психотропов

По материалам СБУ к 9 годам лишения свободы приговорены двое участников международной преступной группировки.

Злоумышленники занимались изготовлением и контрабандой особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Дельцы организовали наркобизнес вместе с сообщниками из РФ.

Во время спецоперации в Киевской и Сумской областях летом прошлого года сотрудники СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки.

Установлено, что двое жителей столичного региона наладили канал контрабандной переправки оптовых партий психотропных за границу, в том числе в РФ. Для изготовления запрещенных веществ они обустроили на Киевщине подпольную нарколабораторию.

Готовый «товар» дельцы отправляли своим иностранным сообщникам через водителей международных пассажирских рейсов под видом посылок с продуктами питания. Расчет за каждую партию психотропных организаторы схемы получали через транснациональные платежные системы.

Суд признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления. Приговор вступил в законную силу.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

Право
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