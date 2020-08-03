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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:2796

С понедельника в Сумах автобус № 67 изменит маршрут движения

По результатам встречи городского головы Александра Лысенко с жителями ул. Косовщинская, автобус № 67 временно изменит маршрут движения с целью обеспечения надлежащего транспортного обслуживания жителей города.

Автобус № 67 «Прокофьева - ул. Косовщинская» будет курсировать так: ул. Прокофьева - ул. К. Зеленко - ул. СКД - ул. Харьковская - ул. Героев Сумщины - ул. Набережная р. Сумка - ул. Набережная р. Стрелка - ул. Ильинская - ул. Чорновола - ул. Пушкина - ул. Косовщинская - пер. Косовщинский - пер. Гетманский - ул. Степана Бандеры - ул. Ильинская - пл. Покровская - ул. Харьковская - ул. СКД - ул. К. Зеленко - ул. Прокофьева.

Параллельно в этот период (с 16 августа по 20 сентября) КП «Электроавтотранс» будет изучать спрос на услуги по перевозке пассажиров по данному направлению.

Результаты будут предоставлены главе города, по которым примут решение о курсировании автобуса по такому маршруту на постоянной основе.

Общество Изменение маршрутов
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