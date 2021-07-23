В Сумах произошло аварийное отключение света Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Внимание! Аварийное отключение света - постепенно решаем проблему!

Сейчас отсутствует свет на территории от фонтана «Садко» в район Барановки.

Предварительная причина - аварийное отключение от подстанции ТЭЦ (порыв кабельной линии 6 кВ).

По информации «Службы 1580», - ситуация контролируется, привлечено максимальное количество ремонтных бригад.

Уже началось постепенное включение света в домах от фонтана до проспекта Шевченко.

В ближайшие сроки проблема будет решена!

Дополнение: учреждения здравоохранения работают в обычном режиме!

Дополнение 2: в 22.18 включено свет от фонтана «Садко» до района Барановки. Аварийные бригады продолжают работать, чтобы обеспечить светом и Барановку в кратчайшие сроки!», - говорится в сообщении.