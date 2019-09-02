Когда в Сумах почистят Сумку? С таким подходом, похоже, никогда…

В Сумской облгосадминистрации обсуждали актуальные вопросы состояния водных объектов области. Особое внимание уделили проблеме расчистки г. Сумка в пределах города Сумы (между Воскресенским и Шевченковским мостами).

Как сообщила заместитель директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики Сумской облгосадминистрации Ирина Кашпур, эта проблема очень актуальна на сегодняшний день. Сейчас поступает много запросов и обращений от общественности относительно намерений городских властей г. Сумы проводить очистительные работы в бассейне р. Сумка.

«Ситуация с загрязнением и маловодность рек в области с каждым годом ухудшается. Сейчас участок р. Сумка между Воскресенским и Шевченковским мостами значительно заилен, загрязнен мусором, порос кустарниковой и болотной растительностью. По нашему мнению, проведение работ по расчистке этого участка не устраняет причины заиления реки, а потому нецелесообразно, - рассказала Ирина Кашпур. - Нужно решать проблему системно, комплексно. Быстро проанализировать ситуацию и, в первую очередь, начинать с формирования осведомленности населения о хозяйственной деятельности на прибрежных территориях, устранение причин негативного воздействия человека на водные объекты».

По информации заместителя начальника Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области Елены Вакарчук, главными проблемами водных объектов в суббасейне р. Сумка является зарегулированность водотоков, сброс загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод, сброс неочищенных ливневых вод, низкая водность, отсутствие очистных сооружений.

«Невозможно одним конкретным мероприятием решать годами накопившиеся проблемы. В первую очередь, надо сделать аудит. Только тогда, когда мы получим полную аналитическую картину состояния водных объектов области, можно будет принимать конкретные решения по этому вопросу», - подчеркнула Елена Вакарчук.

По итогам заседания обозначены ряд мероприятий с учетом рекомендаций ученых. Также решено проводить соответствующие встречи в формате дискуссии, привлекать не только представителей науки и общественности, а руководителей территориальных громад.