Сегодня команды с Сумщины сыграют домашние матчи во второй лиге (трансляции)

Три команды с Сумщины, которые в прошлом году выступали в аматорском чемпионате, теперь играют в группе Б второй лиги.
В 17.00 на поле стадиона в Николаевке выйдет вице-чемпион среди аматоров «Виктория», которая сыграет с херсонским «Кристаллом». В прошлом сезоне херсонцы выступали в Первой лиге. В первом туре «Кристалл» сыграл в дерби дома в ничью против «Таврии» 1:1. «Виктория» в гостях сыграла 3:3 с мариупольским «ярудом»
В 17.00 на стадионе «Юбилейный» начнется матч ФК «Сумы» с мариупольским «Ярудом». В 1-м туре «сумчане» в Полтаве разромно проиграли местным «горожанам» 0:3.
В 18.00 ФК «Тростянец» примет ФК «Волчанск» с Харьковщины. В 1-м туре тростянане в гостях добыли очко против «Николаева» 1:1, а волчанцы дома против запорожского «Металлурга» - тоже 1:1.
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