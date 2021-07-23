Сегодня команды с Сумщины сыграют домашние матчи во второй лиге (трансляции) Сегодня, 31 июля, пройдут игры 2-го тура в чемпионате Украины по футболу среди команд второй лиги ПФЛ.

Три команды с Сумщины, которые в прошлом году выступали в аматорском чемпионате, теперь играют в группе Б второй лиги.

В 17.00 на поле стадиона в Николаевке выйдет вице-чемпион среди аматоров «Виктория», которая сыграет с херсонским «Кристаллом». В прошлом сезоне херсонцы выступали в Первой лиге. В первом туре «Кристалл» сыграл в дерби дома в ничью против «Таврии» 1:1. «Виктория» в гостях сыграла 3:3 с мариупольским «ярудом»

В 17.00 на стадионе «Юбилейный» начнется матч ФК «Сумы» с мариупольским «Ярудом». В 1-м туре «сумчане» в Полтаве разромно проиграли местным «горожанам» 0:3.

В 18.00 ФК «Тростянец» примет ФК «Волчанск» с Харьковщины. В 1-м туре тростянане в гостях добыли очко против «Николаева» 1:1, а волчанцы дома против запорожского «Металлурга» - тоже 1:1.