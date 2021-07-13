Сумские теннисисты отличились во Львове 26-29 июля во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории «Кубок RIEL».

Сумчанин Матвей Лемишко в возрастной категории до 14 лет в одиночном разряде дошел до полуфинала, в парном – стал победителем вместе с Ярославом Данилишиным из Коломыи.

Елизавета Довгопол (до 12 лет) в одиночном разряде дошла до ¼ финала, в парном - вместе с Никой Верстюк из Киева дошла до финала.