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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские теннисисты отличились во Львове

26-29 июля во Львове проходил турнир ФТУ 1-й категории «Кубок RIEL».

Сумчанин Матвей Лемишко в возрастной категории до 14 лет в одиночном разряде дошел до полуфинала, в парном – стал победителем вместе с Ярославом Данилишиным из Коломыи.

Елизавета Довгопол (до 12 лет) в одиночном разряде дошла до ¼ финала, в парном - вместе с Никой Верстюк из Киева дошла до финала.

Спорт Теннис
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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