Сумские теннисисты отличились во Львове

Сумчанин Матвей Лемишко в возрастной категории до 14 лет в одиночном разряде дошел до полуфинала, в парном – стал победителем вместе с Ярославом Данилишиным из Коломыи.
Елизавета Довгопол (до 12 лет) в одиночном разряде дошла до ¼ финала, в парном - вместе с Никой Верстюк из Киева дошла до финала.
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