Кто получит губернаторские спортивные стипендии?

Взрослые спортсмены получат ее в размере 150% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января года, в котором выплачивается стипендия. Это - Алексей Гунбин - стрельба из лука, Юлия Кроль – лыжные гонки, Анастасия Литвин – спортивная аэробика, Владислав Лисняк - стрельба из лука, Таисия Марченко – спортивная акробатика, Игорь Мусиенко - легкая атлетика, Антон Радько - легкая атлетика, Полина Родионова - стрельба из лука, Светлана Скрыпник – грэпплинг, Артем Хомула – дзюдо.
Спортсмены юниорской возрастной категории и молодежь - 120% минимальной зарплаты: Роман Боровик - биатлон, Станислав Галайда – спортивная аэробика, Дарья Ковалева - лыжные гонки, Анастасия Курашвили – спортивная аэробика, Олег Мищенко - лыжные гонки, Артем Овчинников - стрельба из лука, Екатерина Очкуренко - конный спорт, Александр Погорилко - легкая атлетика, Анна Рыкун - пауэрлифтинг, Дарья Рублева - лыжные гонки.
Спортсмены юношеской возрастной категории (100%): Александр Биланенко - биатлон, Богдан Борковский - биатлон, Диана Гончаренко - легкая атлетика, Дмитрий Демьяновский – греко-римская борьба, Анастасия Компаниец - лыжные гонки, Анастасия Никон - лыжные гонки, Антон Олейник - грэпплинг, Егор Редька - радиоспорт, Николай Рущак - легкая атлетика, Даниил Чередниченко – панкратион, пишет Ваш шанс.
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