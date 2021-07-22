В Шостке в ДТП попала маршрутка

Не разминулись пассажирская маршрутка и УАЗ. На момент аварии в маршрутке были пассажиры. К счастью, ни они, ни водители не пострадали.
Транспорт получил незначительные технические повреждения.
На место происшествия выезжали сотрудники Шосткинского районного управления полиции. Участники события от помощи отказались, составив европротокол, сообщает Шостка.инфо.
На улице 8 марта произошла авария с участием Nissan Rogue и Mercedes-Benz....
Автопроисшествие произошло 28 июля на улице Героев Крут....
Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Шосткинском районе....
Сумчанка Анна Тимофеева ищет свидетелей ДТП....
На улице Кооперативная произошла авария с участием Volkswagen Passat и Mercedes-Benz....