В Шостке в ДТП попала маршрутка Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 16:30, на улице Короленко в Шостке.

Не разминулись пассажирская маршрутка и УАЗ. На момент аварии в маршрутке были пассажиры. К счастью, ни они, ни водители не пострадали. Транспорт получил незначительные технические повреждения. На место происшествия выезжали сотрудники Шосткинского районного управления полиции. Участники события от помощи отказались, составив европротокол, сообщает Шостка.инфо.