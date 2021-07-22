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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56189

В Шостке в ДТП попала маршрутка

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 16:30, на улице Короленко в Шостке.

Не разминулись пассажирская маршрутка и УАЗ. На момент аварии в маршрутке были пассажиры. К счастью, ни они, ни водители не пострадали.

Транспорт получил незначительные технические повреждения.

На место происшествия выезжали сотрудники Шосткинского районного управления полиции. Участники события от помощи отказались, составив европротокол, сообщает Шостка.инфо.

Право Дтп
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