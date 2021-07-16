На пятницу на Сумщине передают дожди

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура по области ночью +16 .. + 21 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г. Сумы ночью +18 .. + 20 °С, днем +27 .. + 29 °С.
В первые дни новой недели погоду на Сумщине определять антициклон. Ожидается преимущественно сухая, жаркая погода....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается умеренно теплая, сухая погода....
22 июля погоду на Сумщине будут определять: ночью атмосферный фронт, днем периферия антициклона....
В начале недели атмосферные фронты с северо-запада принесут в Сумскую область кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...