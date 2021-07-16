Сумские патрульные остановили пьяную водительницу (видео)

Полицейские догнали и остановили транспортное средство, чтобы убедиться, что с водителем все в порядке. За рулем находилась 38-летняя женщина, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Сначала она говорила, что просто выпила пачку кефира, а потом рассказывала, что не так уж она и нетрезвая.
Женщина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, как на месте остановки, так и в учреждении здравоохранения отказалась.
Патрульные составили на нее административный протокол ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения) КоАП. От дальнейшего управления ее отстранили.
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