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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03358

Сумские патрульные остановили пьяную водительницу (видео)

Патрулируя улицу Ремесленную, инспекторы увидели легковушку Volkswagen Polo, водитель которого по непонятным причинам совершил наезд на бордюр.

Полицейские догнали и остановили транспортное средство, чтобы убедиться, что с водителем все в порядке. За рулем находилась 38-летняя женщина, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Сначала она говорила, что просто выпила пачку кефира, а потом рассказывала, что не так уж она и нетрезвая.

Женщина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, как на месте остановки, так и в учреждении здравоохранения отказалась.

Патрульные составили на нее административный протокол ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения) КоАП. От дальнейшего управления ее отстранили.

Право Пьяный за рулем
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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