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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:35345

Сумское КП «Дорремстрой» будет ремонтировать дорогу Недригайлов-Козельное

КП «Дорремстрой» Сумского городского совета победило в тендере на текущий средний ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения О191008 Недригайлов-Козельное, км 16 + 000 - км 17 + 700.

Заказчик услуг - государственное предприятие «Дороги Сумщины». Тендер проводился на ожидаемую стоимость 11,698 млн, КП «Дорремстрой» победило с предложением 10,65 млн грн.

Работы предусматривают устройство нового дорожного покрытия (с укреплением обочин), нанесение разметки, установка новых дорожных знаков. Срок выполнения работ - до 31 декабря 2021 года, сообщает сайт предприятия.

Общество Дорремстрой Ремонт дорог
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