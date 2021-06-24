Сумское КП «Дорремстрой» будет ремонтировать дорогу Недригайлов-Козельное

Заказчик услуг - государственное предприятие «Дороги Сумщины». Тендер проводился на ожидаемую стоимость 11,698 млн, КП «Дорремстрой» победило с предложением 10,65 млн грн.
Работы предусматривают устройство нового дорожного покрытия (с укреплением обочин), нанесение разметки, установка новых дорожных знаков. Срок выполнения работ - до 31 декабря 2021 года, сообщает сайт предприятия.
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