Ушел из жизни бывший глава райсуда на Сумщине

«Николай Андреевич был образцом подражания для молодого поколения юристов, высококвалифицированный, мудрый, талантливый юрист, образец человеческого достоинства, честности и добропорядочности, яркий пример самоотверженного служения своему народу и Украинскому государству. С честью выполняя свои профессиональные обязанности, он стал образцом достойного служения Закону и Справедливости.
Судьи и работники аппарата Сумского апелляционного суда выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Андреевича и разделяют боль тяжелой утраты. Светлая память о судье навсегда останется в сердцах людей, которые его любили и уважали.
Вечная память...», - сообщается на сайте Сумского апелляционного суда.
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