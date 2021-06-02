Ушел из жизни бывший глава райсуда на Сумщине 20 июля ушел из жизни судья в отставке, бывший глава Липоводолинского районного суда Сумской области Николай Роступицкий.

«Николай Андреевич был образцом подражания для молодого поколения юристов, высококвалифицированный, мудрый, талантливый юрист, образец человеческого достоинства, честности и добропорядочности, яркий пример самоотверженного служения своему народу и Украинскому государству. С честью выполняя свои профессиональные обязанности, он стал образцом достойного служения Закону и Справедливости.

Судьи и работники аппарата Сумского апелляционного суда выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Андреевича и разделяют боль тяжелой утраты. Светлая память о судье навсегда останется в сердцах людей, которые его любили и уважали.

Вечная память...», - сообщается на сайте Сумского апелляционного суда.