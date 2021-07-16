В Сумах произошло тройное ДТП (видео)

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Nissan Primera, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Dacia Logan, который, по инерции, наехал на автомобиль Renault Duster.
В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Nissan Primera административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
21 июля около 16.30 патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Лебединской....
Происшествие произошло сегодня, 21 июля, в селе Гамалеевка Шосткинского района. Водитель автомобиля Volkswagen съехал на обочину, где совершил наезд на...
Сообщение об автопроисшествии патрульные получили вчера, около 10 часов....
Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе....
Происшествие произошло 18 июля в городе Ахтырка....