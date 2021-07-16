В Сумах произошло тройное ДТП (видео) 21 июля патрульные получили сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на Курском проспекте.

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Nissan Primera, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Dacia Logan, который, по инерции, наехал на автомобиль Renault Duster.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Nissan Primera административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.