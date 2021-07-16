Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48501

В Сумах произошло тройное ДТП (видео)

21 июля патрульные получили сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на Курском проспекте.

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Nissan Primera, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Dacia Logan, который, по инерции, наехал на автомобиль Renault Duster.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Nissan Primera административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах ДТП на Лебединской
Сегодня 11:09

В Сумах ДТП на Лебединской

21 июля около 16.30 патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Лебединской....

На Сумщине легковушка врезалась в столб: травмирован водитель
Вчера 14:56

На Сумщине легковушка врезалась в столб: травмирован водитель

Происшествие произошло сегодня, 21 июля, в селе Гамалеевка Шосткинского района. Водитель автомобиля Volkswagen съехал на обочину, где совершил наезд на...

В Сумах внедорожник сбил мотоциклиста (видео)
20.07.2021 15:19

В Сумах внедорожник сбил мотоциклиста (видео)

Сообщение об автопроисшествии патрульные получили вчера, около 10 часов....

В Сумах авария на Белопольском шоссе
20.07.2021 14:06

В Сумах авария на Белопольском шоссе

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе....

В Ахтырке сбили мотоциклиста
19.07.2021 12:05

В Ахтырке сбили мотоциклиста

Происшествие произошло 18 июля в городе Ахтырка....

Новости

На Сумщине 78 258 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:55
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
19.07.2021 11:14
Для жителей 12-го микрорайона в Сумах организован подвоз технической воды
Сегодня 13:43
В Сумской ОГА появилось еще одно управление
Сегодня 13:40
В Сумах за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней дали 5 лет
Сегодня 13:18
В Сумах разыграли Летний кубок Теннисной академии
Сегодня 13:07
В Сумах снова обещают начать ремонт художественного музея
Сегодня 12:30
В Сумах возобновляют проведение прививок от коронавируса в МЦ «Романтика»
Сегодня 12:24
За нападение на полицейского сумчанин проведет 3 года в исправительном центре
Сегодня 11:55
Ушел из жизни бывший глава райсуда на Сумщине
Сегодня 11:52
В Сумах произошло тройное ДТП (видео)
Сегодня 11:48
«Виктория» представила новичков команды
Сегодня 11:37
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
Сегодня 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
Вчера 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
Вчера 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.