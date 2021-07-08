За нападение на полицейского сумчанин проведет 3 года в исправительном центре

События произошли в марте прошлого года. Двое сотрудников полиции, патрулируя улицу Героев Крут в городе Сумы, увидели, как обвиняемый выгуливает собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Полицейские сделали ему замечание, отметив, что он нарушает законодательство о выгуле собак. Мужчина не реагировал на многочисленные замечания сотрудников правоохранительных органов, высказывался в их адрес нецензурной бранью и, понимая, что перед ним сотрудники патрульной полиции при исполнении ими служебных обязанностей, нанес одному из них несколько ударов кулаком в область головы.
Приговором Заречного районного суда г. Сумы сумчанин был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 3 годам ограничения свободы. Не согласившись с таким решением местного суда, сторона защиты подала в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу. Защитник обвиняемого отмечал, что мера наказания является необоснованно жесткой и суд беспричинно не применял к обвинению положения части 1 статьи 75 УК Украины (Освобождение от отбывания наказания с испытанием).
Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений приговор суда первой инстанции, отметив, что назначая обвиняемому наказание в виде 3 лет ограничения свободы суд первой инстанции учел данные о личности, степень тяжести совершенного преступления и обстоятельства его совершения, влияющих на степень ответственности. Поэтому назначено наказание соответствует требованиям статей 50, 65 УК Украины, необходимо и достаточно для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений.
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