В центре Сум разбили новую остановку еще до открытия

Об этом сообщается на странице сообщества «Сумы где можно всё»:
«Не успели еще закончить ремонт тротуара и остановки на Покровской площади, как уже расхерячили стекло.
Явно эти остановки слабые в плане вандализма и защиты от солнца и осадков с ветром».
Об этом на совещании в Сумской мэрии 19 июля заявил мэр Сум Александр Лысенко....
Сумчанка Людмила Сторчунова написала в Фейсбуке о ситуации с отсутствующей остановкой на Белопольском шоссе....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт остановки общественного транспорта на ул. Харьковской»....
Одна из первых стеклянных остановок в Сумах не раз подвергалась набегам вандалов....
Остановка «Центральный рынок» на ул. Набережная р. Сумки подверглась набегу вандалов.... 1