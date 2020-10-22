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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:29785

В центре Сум разбили новую остановку еще до открытия

Одно из стекол на крыше новой стеклянной остановки на Покровской площади уже треснуло.

Об этом сообщается на странице сообщества «Сумы где можно всё»:

«Не успели еще закончить ремонт тротуара и остановки на Покровской площади, как уже расхерячили стекло.

Явно эти остановки слабые в плане вандализма и защиты от солнца и осадков с ветром».

Общество Остановка
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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