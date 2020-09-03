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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54333

Обустройство остановки в центре Сум возле 90-й аптеки должны закончить на этой неделе

Об этом на совещании в Сумской мэрии 19 июля заявил мэр Сум Александр Лысенко.

«Остановку «90-я аптека» на Покровской площади должны закончить на этой неделе. До 23 июля», - дал поручение мэр директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе. Тот обещал постараться...

Напомним, что в связи с проведением работ по обустройству этой остановки, начиная с 14 июля посадку и высадку пассажиров городской транспорт производит за перекрестком напротив магазина «Алло». В связи с этим у автомобилистов уже неделю возникают серьезные трудности при пересечении данного перекрестка на Покровской площади, пишет Ваш шанс.

Сумчане же в соцсетях негативно высказываются по поводу этой остановки, то есть снова стеклянной, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя:

«Сколько негатива и возмущения сумчан по поводу стеклянных остановок, которые регулярно страдают от вандалов и легко могут быть повреждены, а также они не удобны и не комфортабельны, как минимум не спасают от жгучего солнца, потому что стекло - есть стекло. Но нет, ещё одна такая практически появилась в центре возле 90-й аптеки. Вопрос к мэру по его любимой фразе, которой открывал и закрывал все, что можно и регулярно употребляет популизм «Ініціатива сумчан- наш план дій»?

П.С. Вопрос риторический, т.к все видно по результату», - написал Денис Гиик.

Общество Остановка
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