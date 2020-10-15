В Сумах, ожидая транспорт, люди сидят вместо лавочки на урне Сумчанка Людмила Сторчунова написала в Фейсбуке о ситуации с отсутствующей остановкой на Белопольском шоссе.

«Сегодня на остановке «Горводоканал» (ранее это была «Мехколонна 5») увидела грустную картину, как две старушки сидели на урне для мусора. Когда-то здесь была крытая остановка с лавочками для сидения, но уже года три, как ее снесли, а вместо нее ничего не построили. И мокнут под дождем дети, которые едут в школу, старенькие, приезжающих по делам в Водоканал, и все, кто ждет транспорт. Хочется, чтобы власть обращала внимание не только на центральные улицы города. Здесь тоже нужна обустроенная остановка, чтобы пожилые люди не сидели вот так под открытым небом на урне для мусора, ожидая транспорт. Мне их было жалко», - написала она.

Напомним: старую остановку здесь снесли действительно три гола назад. Вопрос новой поднимали несколько раз депутаты на сессиях, направляя депутатский запросы на имя мэра Сум. Однако время идет, люди мокнут, бабушки сидят на урне…