В Сумах спасатели помогли девочке, нога которой застряла в скамейке (видео)

По предварительным данным, в г. Сумы по проспекту Михаила Лушпы, в скамейке на остановке общественного транспорта застряла нога девочки.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью механизированного инструмента помогли девочке осторожно высвободить ногу. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
К операции привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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