В Сумах спасатели помогли девочке, нога которой застряла в скамейке (видео) 26 июля в 13:38 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы по проспекту Михаила Лушпы, в скамейке на остановке общественного транспорта застряла нога девочки.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью механизированного инструмента помогли девочке осторожно высвободить ногу. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

К операции привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.