Сумщина снова в ТОП-5 по новым случаям заболевания COVID-19 726 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 июля 2021 года. На Сумщине - 37.

В частности, в Украине заболели 54 ребенка и 22 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 402 человек; летальных исходов - 21; выздоровели - 501 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43267 (в частности методом ПЦР - 20724, методом ИФА - 7749), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 14794.

За все время пандемии в Украине заболело - 2246656 человек; выздоровели - 2183003 человека; летальных исходов - 52 790; проведения ПЦР-тестов - 11221402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 246 случаев;

- Винницкая область - 22 случая;

- Волынская область - 1 случай;

- Днепропетровская область - 13 случаев;

- Донецкая область - 44 случая;

- Житомирская область - 11 случаев;

- Закарпатская область - 9 случаев;

- Запорожская область - 34 случая;

- Ивано-Франковская область - 14 случаев;

- Киевская область - 9 случаев;

- Кировоградская область - 3 случая;

- Луганская область - 31 случай;

- Львовская область - 24 случая;

- Николаевская область - 19 случаев;

- Одесская область - 42 случая;

- Полтавская область - 26 случаев;

- Ровенская область - 5 случаев;

- Сумская область - 37 случаев;

- Тернопольская область - 6 случаев;

- Харьковская область - 41 случай;

- Херсонская область - 35 случаев;

- Хмельницкая область - 9 случаев;

- Черкасская область - 23 случая;

- Черновицкая область - 7 случаев;

- Черниговская область - 15 случаев.