Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:24424

Сумщина снова в ТОП-5 по новым случаям заболевания COVID-19

726 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 июля 2021 года. На Сумщине - 37.

В частности, в Украине заболели 54 ребенка и 22 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 402 человек; летальных исходов - 21; выздоровели - 501 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43267 (в частности методом ПЦР - 20724, методом ИФА - 7749), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 14794.

За все время пандемии в Украине заболело - 2246656 человек; выздоровели - 2183003 человека; летальных исходов - 52 790; проведения ПЦР-тестов - 11221402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 246 случаев;

- Винницкая область - 22 случая;

- Волынская область - 1 случай;

- Днепропетровская область - 13 случаев;

- Донецкая область - 44 случая;

- Житомирская область - 11 случаев;

- Закарпатская область - 9 случаев;

- Запорожская область - 34 случая;

- Ивано-Франковская область - 14 случаев;

- Киевская область - 9 случаев;

- Кировоградская область - 3 случая;

- Луганская область - 31 случай;

- Львовская область - 24 случая;

- Николаевская область - 19 случаев;

- Одесская область - 42 случая;

- Полтавская область - 26 случаев;

- Ровенская область - 5 случаев;

- Сумская область - 37 случаев;

- Тернопольская область - 6 случаев;

- Харьковская область - 41 случай;

- Херсонская область - 35 случаев;

- Хмельницкая область - 9 случаев;

- Черкасская область - 23 случая;

- Черновицкая область - 7 случаев;

- Черниговская область - 15 случаев.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 78 258 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:55

На Сумщине 78 258 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 22 июля в Сумской области 78 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине COVID-19 унес жизнь женщины, приехавшей из РФ и успевшей заразить односельчан
Вчера 12:46

На Сумщине COVID-19 унес жизнь женщины, приехавшей из РФ и успевшей заразить односельчан

19 июля женщина, которая и стала источником инфицирования, умерла в инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ....

На Сумщине еще 17 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Вчера 08:39

На Сумщине еще 17 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

По состоянию на 21 июля в Сумской области 78 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)
20.07.2021 08:44

На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)

По состоянию на 20 июля в Сумской области 78 204 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом
20.07.2021 08:32

Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом

598 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за понедельник, 35 из них на Сумщине....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
Сегодня 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
Вчера 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
Вчера 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.