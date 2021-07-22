Сумщина снова в ТОП-5 по новым случаям заболевания COVID-19

В частности, в Украине заболели 54 ребенка и 22 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 402 человек; летальных исходов - 21; выздоровели - 501 человек; осуществлено тестирований за сутки - 43267 (в частности методом ПЦР - 20724, методом ИФА - 7749), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 14794.
За все время пандемии в Украине заболело - 2246656 человек; выздоровели - 2183003 человека; летальных исходов - 52 790; проведения ПЦР-тестов - 11221402.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 246 случаев;
- Винницкая область - 22 случая;
- Волынская область - 1 случай;
- Днепропетровская область - 13 случаев;
- Донецкая область - 44 случая;
- Житомирская область - 11 случаев;
- Закарпатская область - 9 случаев;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 14 случаев;
- Киевская область - 9 случаев;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 31 случай;
- Львовская область - 24 случая;
- Николаевская область - 19 случаев;
- Одесская область - 42 случая;
- Полтавская область - 26 случаев;
- Ровенская область - 5 случаев;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 6 случаев;
- Харьковская область - 41 случай;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 9 случаев;
- Черкасская область - 23 случая;
- Черновицкая область - 7 случаев;
- Черниговская область - 15 случаев.
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