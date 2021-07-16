Сумские хоккеисты сыграют за 5-е место на чемпионате Европы В австрийской Вене продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет во втором дивизионе.

В соревнованиях принимают участие 7 команд, в том числе и сборная Украины, в составе которой играют шестеро хоккеистов с Сумщины. Сумскую СДЮСШОР «Динамо» представляют Богдан Толстолыткин, Владимир Верлан, Денис Хмаренко и Ярослав Бергилевич, а Шосткинскую КДЮСШ «Барса» Егор Махотков и Константин Колиенко.

После поражения в первом матче от Польши 1:4 и победы во втором над турками 2:1 в третьей игре украинцы проиграли 1:6 австрийцам. Единственный гол за наших забил сумчанин Ярослав Бергилевич. Это уже его третий гол на турнире. Он входит в ТОП-5 лучших бомбардиров, деля второе место с еще четырьмя хоккеистами.

С одной победой наша команда заняла третье место в группе и не пробилась в полуфинал. Теперь украинцы будут играть за 5-7-е места. Завтра они проведут свою последнюю встречу против чехов. В случае победы украинцы займут 5-е место и сохранят место во втором дивизионе.