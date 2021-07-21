Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53776

Как в центре Сум уложили тактильную плитку на остановке?

В конце ноября в Сумах на остановке возле аптеки № 90 укладывали тактильную плитку для людей с инвалидностью.

Мало того, что остановки здесь реконструировали вместе с укладкой плиткой летом, а теперь резко, перед Днем людей с инвалидностью, вспомнили о существующих ДБНах, так еще и положили криво-косо. Ведь весь процесс работ был не огорожен, люди, встававшие из общественного транспорта, шли чуть ли не по рукам работающих, часто наступая на еще не застывшую плитку. Другого пути просто не было…

А ведь летом на две недели перенесли остановку на 50 м вперед, чтобы спокойно провести ремонт.

В общем, сделали в стиле «Хай так»…

Общество Дырища ЖКХ Остановка Рукожопы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах коммунальщики скосили вместе с травой и цветы на клумбе
30.08.2021 10:00

В Сумах коммунальщики скосили вместе с травой и цветы на клумбе

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Елена Свердленко....

В фонтане на Театральной в Сумах оголенные провода прикрыли пластиковыми бутылками
17.08.2021 15:25

В фонтане на Театральной в Сумах оголенные провода прикрыли пластиковыми бутылками

Оригинально поступили подрядчики, которые обустраивали фонтан на Театральной площади, на который в прошлом году потратили десятки миллионов гривен из горбюджета....

В Сумах спасатели помогли девочке, нога которой застряла в скамейке (видео)
27.07.2021 12:51

В Сумах спасатели помогли девочке, нога которой застряла в скамейке (видео)

26 июля в 13:38 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

В центре Сум разбили новую остановку еще до открытия
22.07.2021 08:29

В центре Сум разбили новую остановку еще до открытия

Одно из стекол на крыше новой стеклянной остановки на Покровской площади уже треснуло....

Сумские коммунальщики поливают газоны после дождя
21.07.2021 09:12

Сумские коммунальщики поливают газоны после дождя

После поручение мэра Сум Александра Лысенко коммунальщики бросились поливать зеленые насаждения, несмотря на нехватку денег....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 295 человек
Сегодня 08:34
В Ромнах спасатели достали кошку из колодца
Сегодня 11:58
В Сумах на Харьковской столкнулись ВАЗ и Рено
Сегодня 11:38
В Шостке поймали рецидивиста, который обокрал ювелирную мастерскую (видео)
Сегодня 10:08
Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)
Сегодня 10:00
Как в центре Сум уложили тактильную плитку на остановке?
Сегодня 09:53
Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов
Сегодня 09:16
Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины
Сегодня 09:00
Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта
Сегодня 08:35
Почему в сумском детском парке снова срезают старые деревья?
Вчера 17:55
На Сумщине полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении члена ОПГ
Вчера 17:40
У Сумах відкрилася філателістична виставка «Історія Збройних Сил України у поштових випусках»
Вчера 17:36
view counter
view counter

Статьи

Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
Вчера 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.