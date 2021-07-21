Как в центре Сум уложили тактильную плитку на остановке? В конце ноября в Сумах на остановке возле аптеки № 90 укладывали тактильную плитку для людей с инвалидностью.

Мало того, что остановки здесь реконструировали вместе с укладкой плиткой летом, а теперь резко, перед Днем людей с инвалидностью, вспомнили о существующих ДБНах, так еще и положили криво-косо. Ведь весь процесс работ был не огорожен, люди, встававшие из общественного транспорта, шли чуть ли не по рукам работающих, часто наступая на еще не застывшую плитку. Другого пути просто не было…

А ведь летом на две недели перенесли остановку на 50 м вперед, чтобы спокойно провести ремонт.

В общем, сделали в стиле «Хай так»…