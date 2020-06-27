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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03258

На Сумщине пастух избил хозяйку коровы

Полицейские Шостки расследуют уголовное производство по факту причинения женщине умышленных тяжких телесных повреждений.

Происшествие произошло 18 июля в селе на Шосткинщине. Во время конфликта 52-летний мужчина избил палкой свою односельчанку, которую в дальнейшем госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Как предварительно установили следователи, ссора между 52-летним пастухом и 46-летней женщиной произошла из-за коров. Потерпевшей не понравилось, как тот пасет скот, и она стала высказывать претензии.

Сам же злоумышленник говорит, что кроме ругани, она палкой стала бить чужих коров. Поэтому он не выдержал и избил ее.

Пострадавшую доставили в больницу, где ее госпитализировали с диагнозом разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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